London (ots/PRNewswire) -



- Über 72 % der Unternehmen tappen bezüglich der ihnen durch die Pandemie

entstehenden Kosten im Dunkeln und sagen, dass digitale Arbeitsabläufe und die

virtuelle Arbeitsumgebung einen klaren Überblick über die Finanzen erschwert

haben.

- Die den Finanzexperten aufgezwungene Arbeit im Homeoffice verschärft die

Herausforderungen, mit denen sie bereits bei der Verwaltung von

Geschäftsausgaben konfrontiert sind.

- Die Finanzvorstände wünschen sich mehr Klarheit, Übersicht und Kontrolle bei

den Ausgaben: Soldo verbessert die Kernfunktionen, vereinfacht die

Benutzerfreundlichkeit, führt eine neue Markenidentität ein und unterstreicht

damit seine Mission, die brillante Art der Verwaltung von Geschäftsausgaben zu

sein.



Forschungsergebnisse von Soldo, Europas führender Plattform zur Automatisierung

von Zahlungen und Ausgaben, haben einige Tatsachen ans Licht gebracht. Über 72 %

der britischen Finanzleiter sagen, dass ihre Teams "nicht darauf vorbereitet

sind, in einer vollständig oder teilweise virtuellen Arbeitsumgebung

zurechtzukommen". Das Versäumnis, sich an digitale Arbeitsabläufe anzupassen,

bedeutet, dass mehr als 58 % der britischen Unternehmen nicht genau wissen, wie

hoch ihr aktuelles Betriebskapital ist.1





Seite 2 ► Seite 1 von 2

Zwar hat die Pandemie dazu geführt, dass der strategische Wert desFinanzschwerpunkts aus dem Schatten tritt, doch 64 % der Finanzexperten sagen,dass der unnötige Stress durch alltägliche Aufgaben wie Abgleiche eine echteKonzentration auf strategische Fragen verhindert. In der Tat sind dieseAbgleiche keine trivialen Angelegenheiten, da mehr als die Hälfte derFinanzleiter (54 %) aussagen, dass ihr Betriebskapital so niedrig ist, dassverlorengegangene Mehrwertsteuerbelege "die Stabilität der Unternehmenbedrohen".2Diese Zahlen sind erste Ergebnisse von Untersuchungen, die Soldo speziell inAuftrag gegeben hat, um herauszufinden, wie mangelnde Übersicht und Kontrolleüber die Unternehmensausgaben während der Pandemie zu einem finanziellen Chaosin Unternehmen in ganz Europa geführt hat. Der vollständige Bericht wird Anfang2021 veröffentlicht.Zu den ersten Ergebnissen sagte Carlo Gualandri, der Gründer und CEO von Soldo:" Die Untersuchungen von Soldo zeigen, dass es für Unternehmen noch niewichtiger gewesen ist als heute, nach einem brillanteren Weg zur Verwaltungihrer Ausgaben zu suchen. Die Finanzteams müssen neue Arbeitsweisen finden, diebesser an die sich verändernde wirtschaftliche Landschaft angepasst sind. Siebrauchen mehr Klarheit, Übersicht und Kontrolle über ihre Finanzen, damit sieschnell reagieren können, um zu gedeihen (oder zu überleben).