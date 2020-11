Heidelberg (ots) - Die Gaspreise steigen im kommenden Jahr für Millionen

Haushalte. Arbeitnehmer, die während der Corona-Pandemie im heimischen Büro

arbeiten, sind davon besonders betroffen. Nach Berechnungen des

Vergleichsportals Verivox erhöht sich der Heizbedarf eines Musterhaushaltes im

Homeoffice um rund 4 Prozent. Je nach Heizsystem bedeutet das allein Mehrkosten

von bis zu 45 Euro.



Höherer Heizbedarf an rund 120 Arbeitstagen





Bleiben Arbeitnehmer von Oktober bis einschließlich März durchgehend imHomeoffice, müssen sie an rund 120 Tagen mehr heizen als üblich. Während derHeizbedarf in den Abend- und Nachtstunden unverändert bleibt, steigt dieser inden acht Stunden eines typischen Arbeitstages über die Grundheizlast hinaus umcirca 18 Prozent an. Unter Berücksichtigung der Wochenenden ergibt sich so unterdem Strich ein Heizmehrbedarf von 4 Prozent.Homeoffice lässt Heizrechnung steigenDer steigende Heizbedarf ist gleichbedeutend mit höheren Kosten. Zahlt eineFamilie mit Gasheizung (20.000 kWh) für ein warmes Zuhause derzeitdurchschnittlich 1.122 Euro, werden in diesem Winter durch das Homeoffice rund45 Euro zusätzlich fällig. Für Ölkunden (2.000 Liter) belaufen sich diedurchschnittlichen Kosten aktuell auf 828 Euro. Besitzer von Ölheizungen müssendaher eine Steigerung in Höhe von rund 33 Euro einplanen.Gaspreisniveau steigt 2021 deutlich anHinzu kommt: Millionen Haushalte müssen ab Januar deutlich mehr für ihr Gasbezahlen. Bisher haben 282 Gas-Grundversorger Preiserhöhungen vondurchschnittlich 6,6 Prozent angekündigt. Für einen Musterhaushalt mit einemGasverbrauch von 20.000 Kilowattstunden sind das im kommenden Jahr Mehrkostenvon durchschnittlich 93 Euro.Hauptgrund für den Preisanstieg ist der neue CO2-Preis: Ab Januar 2021 werdenUnternehmen aus den Bereichen Wärme und Verkehr verpflichtet,Verschmutzungsrechte für die von ihnen in Umlauf gebrachte Energie zu kaufen.Pro Tonne werden zunächst 25 Euro fällig. Gleichzeitig steigen dieGasnetzgebühren zum Jahreswechsel um durchschnittlich 2 Prozent an."Verbraucher müssen sich im kommenden Jahr auf deutlich höhere Heizkosteneinstellen. Wer von zu Hause arbeitet, sogar in doppelter Hinsicht. Wir ratendaher zum Vergleich der aktuellen Tarife. Mit den richtigen Angeboten könnenHaushalte mehrere Hundert Euro pro Jahr einsparen", sagt Thorsten Storck,Energieexperte bei Verivox.Heiztipp: Jedes Grad weniger spart sechs ProzentDie Mehrkosten, die durch den Heimarbeitsplatz entstehen, gleichen vieleArbeitgeber in Form einer Pauschale aus. Darüber hinaus können Verbraucher