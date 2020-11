Kein Greenwashing in der Cloud / Green IT Cloud wird zur ökologischen Alternative zum konventionellen Rechenzentrum und verringert den ökologischen Fußabdruck ihrer Nutzer (FOTO)

Dortmund, Hannover, Hagen, Oberhausen, Hamburg, München, Herdecke (ots) -

Klimaneutrale Cloud-Services - IT-Entscheider müssen umdenken



Die Digitalisierung bedroht das Klima, denn der Stromverbrauch für Rechenzentren

steigt überproportional und wird mit zunehmenden Datenmengen weiter ansteigen.

Die jüngst veröffentlichte Studie der EU-Kommission zeigt auf, dass der

Energieverbrauch für Rechenzentren bis 2025 um 21 % wachsen wird - trotz der

optimierten Energieeffizienz in Soft- und Hardware-Produkten.



Vor zehn Jahren lag der Anteil des Stromverbrauchs für Cloud-Dienste bei 10 %.

Heute macht er bereits 35 % des Gesamtverbrauchs aus und soll bis 2025 auf einen

Anteil von 60 % steigen. Mit dem Europäischen Grünen Deal will Europa bis 2050

zum klimaneutralen Kontinent werden. Bis 2030 sollen daher klimaneutrale und

nachhaltige Rechenzentren geschaffen und ein europaweites Cloud-Regelwerk

entwickelt werden.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

Damit rückt die Nutzung nachhaltiger IT-Technologien deutlich in den Fokus. FürIT-Verantwortliche wird grüne IT zur zentralen Komponente bei der Auswahl ihrerRechenkapazitäten und IT-Infrastrukturen.Um den steigenden Energiebedarf zu decken, dienen bereits umgesetzte Maßnahmenals aktuelle Best-Practice-Beispiele: Virtualisierung und optimierte Nutzung vonServerkapazitäten, Wiederverwendung von Wärme sowie effiziente Kühlungen, zumBeispiel unter Wasser.Mit Blick auf die Versorgung ist vor allem der intelligente Einsatz erneuerbarerEnergien ein wichtiger Baustein für den zukünftigen Betrieb klimaneutralerRechenzentren.Die GREEN IT Cloud - Der Verbraucher kommt zum ErzeugerMit der GREEN IT Cloud schafft das Systemhaus GREEN IT aus Dortmund so einensmarten Ansatz, um die Stromversorgung seiner Cloud-Dienste zu 100 % auserneuerbaren Energien zu speisen. Software-as-a-Service-Anwendungen für E-Mail,Telefonie, Kollaboration und Cyber Security werden aus einem privatenRechenzentrum betrieben, welches sich direkt im Turm einer Windkraftanlage(Windrad) befindet. Damit wird der benötigte Strom nicht nur zu 100 % ausWindenergie bezogen, sondern auch noch genau dort verbraucht, wo er erzeugtwird. Das macht die GREEN IT Cloud zur Zero-Emission-Lösung und gleichzeitig zurökologischen Alternative für Server Housing.Teure Transportwege entfallen, Abnehmer zahlen lediglich 15 Cent proKilowattstunde. Die Energie des Windes wird durch die Windenergieanlagen inelektrische Energie umgewandelt und ohne Umwege in die Rechenzentren gespeist.So entsteht eine nachhaltige und wirtschaftliche Stromerzeugung.