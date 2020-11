Pressemappe SKODA OCTAVIA RS und OCTAVIA SCOUT (FOTO)

Mladà Boleslav (ots) - Mit der Markteinführung des OCTAVIA RS und des KombisOCTAVIA SCOUT mit Offroad-Anleihen rundet SKODA den Generationswechsel seinesBestsellers ab. Die beiden neuen Topmodelle der OCTAVIA-Familie bieten in dervierten Generation eine noch höhere Sicherheit, neue Assistenzsysteme, noch mehrKomfort und moderne Konnektivitätsfeatures. Antriebsseitig bringt SKODA beimneuen OCTAVIA die größte Variantenvielfalt in der bisherigen Historie derModellreihe.Der Pressemappentext zum neuen SKODA OCTAVIA RS und OCTAVIA SCOUT steht indieser Meldung zum Download bereit. Die gesamte Pressemappe inklusive Texten,Fotos und Videos steht in digitaler Form auf der SKODA Media-Seite(http://www.skoda-media.de/pmappen/0/) bereit.Pressekontakt:Ulrich Bethscheider-KieserLeiter Produkt- und MarkenkommunikationTelefon: +49 6150 133 121E-Mail: mailto:ulrich.bethscheider-kieser@skoda-auto.deKarel MüllerMedia RelationsTelefon: +49 6150 133 115E-Mail: mailto:Karel.Mueller@skoda-auto.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/28249/4777402OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH