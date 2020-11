Siltronic springt heute in absoluter Bullenmanier nach oben. Immerhin verzeichnet der Kurs aktuell ein Plus von rund zehn Prozent. Mit diesem Anstieg kostet ein Anteilsschein nun 124,40 EUR. War das der Startschuss eines neuen Höhenflugs?

Dieser Tagesgewinn lässt die Bullen aufhorchen. Dann damit kostet Siltronic damit so viel wie noch in diesem Monat. So überbietet der Wert sein 4-Wochen-Hoch. Bis dato wurde dieser Wendepunkt bei 113,55 EUR ausgelotet. Wir erleben hier also einen echten Börsenkrimi.

Bearish eingestellte Anleger könnten hier eine Short-Gelegenheit sehen. Schließlich bieten die gestiegenen Kurse einen ordentlichen Rabatt. Wer eher bullish eingestellt ist, für den ist der Anstieg heute eine Bestätigung.

Fazit: Bei Siltronic geht es ordentlich zur Sache. In unserem brandaktuellen Sonderreport finden Sie alle Details über die Aktie. Einfach hier klicken.