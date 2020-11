Studie passend zum Digital-Gipfel 2020 veröffentlicht / 5G-Netze werden Ende 2020 mehr als eine Milliarde Menschen erreichen (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 3

Düsseldorf (ots) -- Laut dem neuen Ericsson Mobility Report wird Westeuropa bis 2026 beim Anteilder 5G-Verträge am Gesamtmarkt aufholen und schiebt sich im globalen Rankingauf den zweiten Platz vor Nordostasien.- 5G-Netze übertragen in fünf Jahren mehr als die Hälfte des globalen mobilenDatenverkehrs und erreichen 60 Prozent der Weltbevölkerung.- Der Bericht prognostiziert für 2026 weltweit 3,5 Milliarden 5G-Verträge, was40 Prozent aller Mobilverträge ausmachen wird.Im Jahr 2020 werden 5G-Netze einen entscheidenden Durchbruch erzielen: BereitsEnde des Jahres werden über eine Milliarde Menschen, also 15 Prozent derWeltbevölkerung, in Gebieten mit 5G-Abdeckung leben. Zu diesem Ergebnis kommtdie aktuelle Oktober-Ausgabe des Mobility Reports von Ericsson (NASDAQ: ERIC).Der Report liefert Analysen der aktuellen Entwicklungen für den Mobilfunkmarktim dritten Quartal 2020 und Prognosen über die nächsten fünf Jahre. Für 2026prognostiziert Ericsson bereits einen 5G-Anteil von 68 Prozent an allenMobilfunkverträgen in Westeuropa. Damit wird Westeuropa dann auf dem zweitenPlatz hinter Nordamerika liegen, für das der Report einen 5G-Anteil von 80Prozent vorhersagt. Nordostasien, das im Ericsson Mobility Report des letztenJahres noch auf Platz zwei lag, wird dann mit einem Anteil von 60 Prozent dendritten Platz beim Anteil der 5G-Verträge belegen.Fredrik Jejdling, Executive Vice President und Head of Networks, Ericsson sagt:"5G ist gekommen, um zu bleiben. Die rapiden gesellschaftlichen Veränderungenmachen schnelle Mobilfunknetze zur kritischen Infrastruktur, die unser täglichesLeben in vielfacher Weise beeinflussen wird. Die COVID-19-Pandemie hatentscheidend dazu beigetragen, die laufende Digitalisierung von Wirtschaft undGesellschaft voranzutreiben. Und davon werden auch der 5G-Ausbau und die Anzahlder 5G-Vertragsabschlüsse profitieren."Die Anzahl von 5G-Verträgen in Verbindung mit einem 5G-fähigen Endgerät hat sichallein im dritten Quartal 2020 um 50 Millionen auf nun 150 Millionen weltweiterhöht. Die aktuelle Ausgabe des Ericsson Mobility Reports prognostiziert dahereine Gesamtzahl von 220 Millionen 5G-Verträgen zum Ende dieses Jahres. Und dieseEntwicklung wird weitergehen - 2026 werden 3,5 Milliarden 5G-Verträge weltweiterwartet, was dann 40 Prozent aller Mobilverträge ausmachen wird.Bis 2026 steigt der 5G-Marktanteil in Westeuropa auf 68 ProzentIm Moment bilden LTE-Netze (LTE: Long-Term Evolution) immer noch diedominierende mobile Netz-Infrastruktur. Im 3. Quartal 2020 ist der weltweiteAnteil von LTE-Verträgen um 70 Millionen gewachsen. Das bedeutet insgesamt 4,5