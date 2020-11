Studie zum Kohleausstieg im Rheinischen Revier / Neue Beteiligungsformen für einen sozialen Transformationsprozess (FOTO)

Berlin / Düsseldorf (ots) - Der Kohleausstieg bis zum Jahr 2038 bietet die

Chance auf einen grundlegenden wirtschaftlichen und gesellschaftlichen

Strukturwandel. Zu diesem Schluss kommt die Studie "Kohleausstieg und

Strukturwandel" (https://www.rosalux.de/publikation/id/43423) der

Rosa-Luxemburg-Stiftung zur sozialökologischen Transformation am Beispiel des

Rheinischen Reviers in Nordrhein-Westfalen.



Durch den Ausbau und die Stärkung von Stadtwerken und Energiegenossenschaften

sei eine Demokratisierung des Energiesektors möglich, heißt es in der

Untersuchung. Neue Arbeitsplätze könnten im Care-Sektor und durch sozial

gerechte Gebäudesanierung entstehen. Mobilitätswende, ökologische Landwirtschaft

und eine "Dorfentwicklung von unten" würden in der Region bereits erprobt.







enorme wirtschaftliche Herausforderungen", sagt die Vorstandsvorsitzende der

Rosa-Luxemburg-Stiftung, Dagmar Enkelmann. "Linke Politik muss dazu beitragen,

die Interessen der vom Strukturwandel vor Ort Betroffenen und die umfassenden

Interessen an einer Energiewende zusammenzubringen." Sie verwies in diesem

Zusammenhang auf eine Studie der Stiftung aus dem Jahr 2019, die sich mit dem

Umbruch infolge der Energiewende in der Lausitz befasste.



Mit dem absehbaren Aus für die verbliebenen Tagebaue gehe im Rheinischen Revier

nicht nur energiepolitisch eine Ära zu Ende, sagt der Vorsitzende der

Rosa-Luxemburg-Stiftung Nordrhein-Westfalen, Karl-Heinz Heinemann. Mit

Milliarden an öffentlichen Fördergeldern sollten die Härten dieses Umbruchs

abgefedert und neue Impulse für eine regionale Entwicklung gesetzt werden: "Die

Studie zeigt aber auch, dass die Möglichkeiten der Einflussnahme und

Mitgestaltung von unten kaum gegeben sind. Wenn wir verhindern wollen, dass

Ökologie- und Umweltinteressen gegen das Interesse am Erhalt von gewachsenen

regionalen Strukturen und Arbeitsplätzen ausgespielt werden, dann müssen wir uns

beteiligen an der Debatte um einen sozial verträglichen und zukunftsweisenden

Transformationsprozess."



