EQS Group AG übernimmt Got Ethics A/S

EQS Group AG übernimmt Got Ethics A/S

Ausbau der Marktposition vor Einführung der EU-Whistleblower-Richtlinie

München - 30.11.2020



Die EQS Group AG (ISIN: DE0005494165) erwirbt mit Beginn des neuen Jahres 100 Prozent der Anteile an der Got Ethics A/S mit Sitz in Kopenhagen. Der Kaufvertrag zur Übernahme des SaaS-Anbieters für Whistleblowing wurde heute unterzeichnet. Die EQS Group AG verschafft sich damit eine optimale Position, um Europas führender Cloud-Anbieter für Hinweisgebersysteme zu werden.



Die Got Ethics A/S ist seit ihrer Gründung im Jahr 2010 auf den Betrieb von Hinweisgebersystemen spezialisiert und damit einer der Pioniere in Europa. Mit Hilfe eines Meldesystems können Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten anonym und sicher auf Missstände in Unternehmen und Organisationen hinweisen. Got Ethics A/S betreut über 500 Kunden und beschäftigt 17 Mitarbeiter an 4 europäischen Standorten. In den vergangenen vier Jahren hat das Kundenwachstum jährlich mindestens 30 Prozent betragen. Die Gesellschaft erzielt gegenwärtig jährlich wiederkehrende Erlöse (ARR) von rund 2 Millionen Euro.



Der Kaufpreis beträgt initial 10 Millionen Euro und ist in seiner endgültigen Höhe abhängig von Earn-Out-Komponenten über eine Laufzeit von 24 Monaten. Die Finanzierung erfolgt mit einem Akquisitionsdarlehen der Commerzbank München.



Achim Weick, CEO der EQS Group AG: "Wir sind sehr stolz darauf, dass sich die Gründer von Got Ethics entschieden haben, mit uns zusammen neue Standards zum Schutz von Whistleblowern zu setzen. Die Akquisition ist Teil unserer Marketing- und Sales-Offensive in Hinblick auf die bevorstehende EU-Regulierung. Gemeinsam können wir die Opportunitäten besser nutzen, um eine möglichst hohe Zahl an Neukunden zu gewinnen."



Die Got Ethics A/S wurde von Peter Dagø (CEO) und Jesper Dannemann (COO) gegründet, die beide weiterhin in verantwortlicher Position der EQS Group AG angehören werden. Zum Kundenstamm zählen neben zahlreichen mittelständischen Unternehmen auch internationale Konzerne.



Peter Dagø, CEO von Got Ethics A/S: "Vor uns liegt eine spannende und zugleich herausfordernde Aufgabe. Die meisten Unternehmen in der europäischen Union werden sich erstmals mit der Einführung eines Hinweisgebersystems befassen. Nach der nicht immer einfachen Pionierarbeit der vergangenen 10 Jahre können wir nun zusammen mit der EQS Group AG in Einklang mit unseren Werten einen neuen Standard setzen und einen Beitrag zu mehr Integrität und Transparenz in Europa leisten".