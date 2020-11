Die itelligence | NTT DATA Business Solutions (http://www.itelligencegroup.com/de) , das weltweit führende SAP-Beratungsunternehmen, erweitert seine Präsenz in Skandinavien. Zum 1. Dezember 2020 übernimmt itelligence das Beratungshaus http://www.Pasafin.fi in Helsinki, Finnland.

itelligence weitet Präsenz durch die Übernahme eines führenden Beratungshauses im Bereich Human Capital Management nach Finnland aus (FOTO) Bielefeld (ots) - Der weltweit führende SAP Partner itelligence übernimmt das SAP-Beratungshaus Pasafin Oy, in Finnland. itelligence unterstreicht dadurch seine Position als führendes SAP Beratungshaus in Skandinavien.

Norbert Rotter, Vorstandsvorsitzender der itelligence AG: "Mit der Übernahme von Pasafin, dem führenden SuccessFactors Partner, ist itelligence jetzt auch in Finnland präsent. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Pasafin, den Spezialisten für HR-Themen und Cloud-Transformation. Wir nutzen diese Kompetenz, um unsere Position als führender SuccessFactors Partner auf ganz Skandinavien zu erweitern."



Pasafin, gegründet im Jahr 2005, ist ein namhaftes finnisches Beratungshaus, dass sich bereits sehr früh erfolgreich auf die Beratung von cloudbasierten SAP-Lösungen, wie SAP SuccessFactors, für den Human Capital Management-Bereich spezialisiert hat. Pasafin ist nicht nur mit vielen namhaften finnischen Kunden eng vernetzt, sondern ist auch ein gefragter Berater für international tätige Konzerne.



"Wir können es kaum erwarten, Teil von itelligence zu sein. itelligence ist sowohl global als auch in Skandinavien ein äußerst erfolgreicher SAP-Partner. Daher sind wir überzeugt, dass das die strategische Erweiterung unserer Reichweite perfekt ergänzt und wir unserem exzellenten Ruf gerecht werden können, unsere Leistungen in "Time&Budget" und in höchster Qualität zu erbringen ," unterstreicht Anne Hiljanen, Gründerin von Pasafin. "Ich persönlich freue mich besonders, dass unsere Wertvorstellung passen. Mit den neuen Möglichkeiten, den erweiterten HR-Kapazitäten, bieten wir unseren Kunden in Finnland zusätzlichen Nutzen", fährt Anne Hiljanen fort.



Die Gründerin von Pasafin, Anne Hiljanen, sowie das Management-Team und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Pasafin werden Teil des itelligence Nordic HCM-Teams unter der Führung von Morten Bjerregaard.



"Ich freue mich, das Team von Pasafin begrüßen zu dürfen. Mit ihrer Hilfe können wir unsere Position in Skandinavien festigen und den strategischen Ansatz von itelligence im Bereich HR und HR-Transformation perfekt ergänzen. Gleiches gilt auch für uns - nämlich durch Implementierung und Bereitstellung geschäftsorientierter Lösungen, die so global wie nötig und so lokal wie möglich sind, für die Personalabteilungen unserer Kunden Mehrwert zu schaffen", sagt Morten Bjerregaard, Head of Human Capital Management, itelligence Dänemark.