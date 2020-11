Haspa BGM unterstützt IP Dynamics beim nächsten Entwicklungsschritt / Einstieg als Minderheitsgesellschafter

Hamburg (ots) - Die Haspa Beteiligungsgesellschaft für den Mittelstand mbH (Haspa BGM), eine auf Wachstums- und Nachfolgefinanzierung spezialisierte Tochtergesellschaft der Hamburger Sparkasse, geht im Rahmen einer Teilnachfolge als Minderheitsgesellschafter bei IP Dynamics an Bord.

Das Hamburger IT-Unternehmen unterhält acht Standorte in Deutschland und eine Tochtergesellschaft in der Schweiz. Als Spezialist für Contact-Center-Systeme in der Unternehmenskommunikation hat sich IP Dynamics international einen Namen gemacht. Mit der Haspa BGM als langfristig orientiertem Partner will der IT-Spezialist die Entwicklung des Unternehmens vom System-Integrator zum Softwarehersteller vorantreiben. Dabei konzentriert sich IP Dynamics darauf, komplexe Contact-Center-Systeme zu ganzheitlichen Lösungen für die Kommunikations- und Prozesssteuerung zu erweitern - zum Beispiel durch innovative Automatisierungssoftware.