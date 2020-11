Pudu Robotics stellt neuen Puductor2 zur Erhöhung der Sicherheit im Gesundheitssektor vor

Pudo Robotics hat heute die Markteinführung des Puductor2 bekannt gegeben, einem technologisch anspruchsvollen Roboter zur Pandemiebekämpfung. Dieser neu entwickelte intelligente Roboter verfügt über zwei Desinfektionsmodi – Trockennebel und UV-C-Strahlung – und bietet einen großen Aktionsradius, eine hohe Detektionsdistanz, eine hohe Positionierungsgenauigkeit und eine höhere Anpassungsfähigkeit an die Umgebung. Puductor2 bietet einen breiteren Anwendungsbereich und verbesserte Desinfektionseffizienz und Keimreduktion, so dass er auch an Orten wie Regierungsgebäuden, Schulen, medizinischen Einrichtungen, Wartezimmern, Flughäfen, U-Bahnen, Banken und anderen öffentlichen Orten einsetzbar ist.

(Photo: Business Wire)

Der BBC zufolge sind die Coronavirus-Infektionszahlen in vielen europäischen Ländern seit Ende Oktober wieder gestiegen. Innerhalb von zehn Tagen sind die bestätigten kumulierten Fälle in den 53 europäischen Mitgliedsstaaten der Weltgesundheitsorganisation (WHO) von 6 Millionen auf mehr als 7 Millionen angestiegen.

Aufgrund der Pandemie haben die europäischen Länder Beschränkungen von Versammlungen, frühe Ausgangssperren und Lockdowns beschlossen, um diesen neuen Kampf aufzunehmen und gleichzeitig wirtschaftliche Einbußen zu vermeiden. Tatsächlich gelingt es nicht überall, die Ausbreitung des Virus unter Kontrolle zu halten. Einige Experten sind der Auffassung, dass Europa und die USA von den chinesischen Ansätzen bei der Pandemiebekämpfung lernen sollten – insbesondere mit Blick auf technologiegestützte Maßnahmen. So wurden beispielsweise in den Krankenhäusern und Quarantänestationen im chinesischen Wuhan, wo das hoch ansteckende Virus Anfang 2020 aufgetreten ist, intelligente Roboter zur Desinfektion der betroffenen Bereiche sowie zur Versorgung von Patienten mit täglich benötigten Gütern wie Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten eingesetzt. Angesichts des erheblichen Mangels an medizinischem Personal und medizinischen Hilfsgütern können Roboter am Kampf gegen die Pandemie nicht nur die Arbeitseffizienz verbessern und den Verlust an medizinischen Versorgungsgütern reduzieren, sondern auch den Kontakt zwischen Mitarbeitern stark minimieren und dadurch die Ausbreitung der Pandemie verlangsamen.

Unter den Anti-Pandemie-Robotern kommt der „Pudubot“, ein Fabrikat der chinesischen Firma Pudu Robotics, am häufigsten zum Einsatz. Pudu Robotics mit Sitz in Shenzhen, der führenden Technologiemetropole Chinas, gilt als nationales Hightech-Unternehmen und vereint Forschung und Entwicklung, Design, Produktion und Vertrieb kommerzieller Servicerobotern unter einem Dach. Seine erhältlichen Serviceroboter „Pudubot“, „Bellabot“ und „Holabot“ werden insbesondere in der Catering-Branche verwendet, dank erfolgreicher Kooperationen mit chinesischen Catering-Giganten wie Haidilao. Um den Kampf gegen die Pandemie zu unterstützen, wird der von Pudu Robotics entwickelte und produzierte Trockennebel-Desinfektionsroboter „Puductor“ außerdem weltweit in Hotels, Restaurants, Flughäfen, medizinischen Einrichtungen, Regierungsgebäuden und anderen Bereichen zur Desinfektion eingesetzt. Die Trockennebel-Desinfektionstechnologie von Puductor ist wirksam gegen schädliche Mikroorganismen in der Luft und kann Bakterien und Viren wie den COVID-19-Coronavirus mit einer Sterilisierungsrate von 99,99 % schnell desinfizieren und abtöten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20201130005475/de/