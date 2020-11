KOPENHAGEN (dpa-AFX) - Die Länder der Europäischen Union sind auf dem besten Weg, zwei ihrer drei Klimaziele für 2020 zu erreichen. Einem Bericht der Europäischen Umweltagentur EEA zufolge, der am Montag in Kopenhagen veröffentlicht wurde, sind die Treibhausgasemissionen seit 1990 ständig zurückgegangen. Bis 2019, also noch vor dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie, sei das Niveau gegenüber 1990 um 24 Prozent gesunken. Ziel war eine Verringerung um 20 Prozent gegenüber 1990.

Auch die Förderung von erneuerbaren Energien sei auf dem richtigen Kurs, hieß es in dem Bericht weiter. Vorläufige EEA-Daten deuteten darauf hin, dass die 27 EU-Länder 2019 einen Gesamtanteil des Energieverbrauchs aus erneuerbaren Quellen von 19,4 Prozent erreicht hätten. Das Ziel für 2020 liege bei 20 Prozent.

Unsicher sei, ob das dritte Ziel, die Senkung des Energieverbrauchs, erreicht werde. Nach Schätzungen der EEA sind nur neun der 27 Mitgliedsländer hier auf dem richtigen Weg. Allerdings sei noch unklar, wie sich die Pandemie auf den Energieverbrauch auswirke.

Die EU-Agentur mahnte, dass trotz der positiven Entwicklung nachhaltige und langfristige Anstrengungen erforderlich seien, um die Ziele für 2030 und 2050 zu erreichen./sh/DP/jha