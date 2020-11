Ölpreise grenzen Verluste etwas ein - Teffen der Opec+ im Fokus

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise sind am Montag gesunken. Marktbeobachter verwiesen auf Medienberichte über Uneinigkeit im Ölverbund Opec+. Allerdings konnten die Notierungen die Verluste aus dem frühen Handel bis zum Mittag etwas eingrenzen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete zuletzt 47,45 US-Dollar. Das waren 73 Cent weniger als am Freitag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um 65 Cent auf 44,88 Dollar.

Am Morgen ging es bei den Ölpreisen noch jeweils um mehr als einen Dollar nach unten. Dem Ölverbund Opec+ war es am Wochenende Berichten zufolge nicht gelungen, sich während eines informellen Treffens auf eine kurzfristige Förderpolitik zu einigen. An diesem Montag und Dienstag sollen die Beratungen in offizieller Runde fortgesetzt werden.