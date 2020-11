DGAP-News De Grey Mining Ltd.: Hochgradige Erweiterungen in der Tiefe und sichtbares Gold in Falcon (deutsch) Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 30.11.2020, 12:55 | 46 | 0 | 0 30.11.2020, 12:55 | De Grey Mining Ltd.: Hochgradige Erweiterungen in der Tiefe und sichtbares Gold in Falcon ^

DGAP-News: De Grey Mining Ltd. / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Expansion De Grey Mining Ltd.: Hochgradige Erweiterungen in der Tiefe und sichtbares Gold in Falcon

30.11.2020 / 12:55

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. --------------------------------------------------------------------------- 30. November 2020

Hochgradige Erweiterungen in der Tiefe und sichtbares Gold in Falcon Die wichtigsten Punkte:

- Die mächtige vererzte Zone in Falcon wurde von 800 m auf mehr als 1.000 m Streichlänge und bis auf 300 m unter der Oberfläche erweitert. - 31 m mit 3,3 g/t Au ab 101 m in HERC296:

- 50 m in Fallrichtung des früheren Abschnitts von 50 m mit 3,3 g/t Au ab 50 m in HERC265.

- Die Vererzung bleibt offen quer zur Streich- und Fallrichtung. - HERC402D durchteuft 42 m sulfidführende alterierte Intrusion mit sichtbarem Gold:

- Erweitert die Vererzung 50 m - 100 m unter den vorherigen Abschnitt von 25 m mit 2,2 g/t Au ab 124 m in HERC256.

- Vererzung in Fallrichtung von HERC402D und entgegen Fallrichtung von HERC256.

- Weitere Abschnitte entlang der gut vererzten Zone sind: - 74 m mit 0,9 g/t Au ab 88 m und 31 m mit 1,3 g/t Au ab 209 m in HERC414. - 32 m mit 2,4 g/t Au ab 43 m und 8 m mit 5,5 g/t Au ab 99 m in HERC412. - Falcon bleibt in Streich- und Fallrichtung sowie in der Tiefe offen, während die RC- und Kernbohrungen fortgesetzt werden.

De Greys Managing Director, Glenn Jardine, kommentierte: "Falcon wurde in Hemi im September als separate Intrusionszone identifiziert. Das Unternehmen hat die ersten positiven Ergebnisse der kurzen Aircore-Bohrungen mit Infill- und Erweiterungs-Bohrungen (RC-Bohrungen und Kernbohrungen) weiterverfolgt.

Die neuesten Ergebnisse zeigen die Goldvorkommen dieser Zone über eine Streichlänge von 1.000 m und bis zu einer Tiefe von mindestens 300 m. Die Vererzung bleibt in einigen Sektionen in Fallrichtung, in Streichrichtung und entgegen der Fallrichtung offen.

Falcon hat das Potenzial, einen wichtigen Beitrag zum gesamten Goldinventar von Hemi zu leisten. In Falcon bleiben RC- und Kernbohrungen zur Erweiterung des Goldinventars weiterhin ein Schwerpunkt.

Das Unternehmen hat sieben Bohrgeräte vor Ort im Einsatz, zwei Aircore-Bohrgeräte, drei RC-Bohrgeräte und zwei Kernbohrgeräte. Ein drittes Kernbohrgerät wird mobilisiert und wird laut Erwartungen Anfang Dezember mit den Bohrungen beginnen. Neben der Abgrenzung der bestehenden Zonen in Hemi werden die Aircore- und RC-Bohrungen jetzt schrittweise auf bekannte und neue Intrusionsziele im gesamten Gebiet Hemi ausgeweitet."







