Umalis Group: Erste französische Trägergesellschaft an der Stuttgarter Börse notiert

Umalis Group ist seit April 2014 das einzige Unternehmen für getragene Mitarbeiter, das an der Börse auf Euronext Access notiert ist. Seit dem 1. September, wird das französische Unternehmen auch in Deutschland, an der Stuttgarter Börse, notiert. Umalis Group ist eine sogennante Trägergesellschaft für Arbeitnehmer/innen (auf frz. „portage salarial"). Das Unternehmen existiert seit mehreren Jahren und ist eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung mit einem Kapital on 240.000,00 € mit Sitz in Levallois Perret.

Das Unternehmen wurde 2008 von Christian Person gegründet, einem 49-jährigen CEO, der seit mehr als 20 Jahren Topmanager in der beruflichen Umstellung unterstützt. Bei ihrer Gründung bestand die ausschließliche Aufgabe der Umalis Group darin, unabhängigen Beratern, die ihre Tätigkeit in völliger Unabhängigkeit ausüben und ihre Fachkenntnisse einem oder mehreren Kunden zur Verfügung stellen wollen, ein Gehalt zu zahlen. Ob in Frankreich oder auf internationaler Ebene, Umalis bietet erfolgreich Gehaltstransfers für Berater an, die in verschiedenen Bereichen der beruflichen Tätigkeit tätig sind, insbesondere im Bereich IT und neue Technologien.

Seit ihrer Gründung hat die Umalis Group ein sehr starkes Wachstum erlebt. Im Jahr 2017 erreichte der Umsatz fast 9.700.000 €, für eine Belegschaft von 200 Beratern. Umalis ist heute eine in voller Expansion befindliche Unternehmensgruppe mit elf Tochtergesellschaften in den Bereichen Gehaltsabrechnung, Medien, Sport und NSE: Umalis Group, Umalis Research, Umalis International, Umalis Tunesien, Umalis Invest, Umapp, Sysalia, Coeurs de Foot und Africa Top Sport.

30.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: Umalis Group 10 rue Penthièvre 75011 Paris Frankreich Telefon: +33 (0)1 84 60 44 44 E-Mail: contact@umalis.fr Internet: https://www.umalis.fr/ ISIN: FR0011776889 WKN: A2AJ6D Börsen: Freiverkehr in Stuttgart; Paris EQS News ID: 1151483

Ende der Mitteilung DGAP News-Service