Auszeichnung für beste Kundenhotline

(Berlin, 30. November 2020) Als Pionier der ersten deutschen "Employee Assistance Program"-Hotline (EAP) erhält die pme Familienservice Gruppe die Auszeichnung "Deutschlands beste Kundenhotlines". Herausgegeben wurde die Studie vom F.A.Z.-Institut für Management-, Markt- und Medieninformationen und dem Institut für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF). Damit gehört der pme Familienservice zu ca. 550 Unternehmen in Deutschland, die mit ihrem Serviceverständnis und ihrer Beratungsleistung eine hohe Kundenzufriedenheit erzielen.

Auszeichnung für die pme Familienservice Hotline

Der telefonische Kundensupport des pme Familienservice zählt zu "Deutschlands besten Kundenhotlines" im Bereich "Soziale Dienste". Die Auszeichnung des F.A.Z.-Instituts für Management-, Markt- und Medieninformationen und des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung (IMWF) erfolgte aufgrund der Analyse der Bereiche Kundenberatung, Kundenzufriedenheit, Hotline, Preis und Service.

Ein Serviceverständnis mit Herz und Verstand

Schon bei der ersten Kontaktaufnahme sollen sich die Kunden verstanden und bestmöglich unterstützt fühlen. "Uns ist wichtig, dass sich unsere Kunden wohlfühlen. Unser Leitbild trägt die Überschrift ,Herz und Verstand', dies ist uns auch an unseren Hotlines wichtig. Wir wissen, dass sich die Menschen, die bei uns anrufen, oft in schwierigen Lebenslagen befinden. Egal ob sie dabei auf der Suche nach einer Kinderbetreuung sind oder sich in einer psychosozialen Krise befinden", sagt der Projektverantwortliche Timo Benz.

Pionier der ersten deutschen EAP-Hotline

Bereits vor 20 Jahren führte die pme Familienservice Gruppe die erste deutsche unternehmensnahe EAP-Hotline (Employee Assistance Program) ein, um die lokalen Standortbüros zu unterstützen. "So garantieren wir den Mitarbeiter*innen von mehr als 900 Arbeitgebern einen direkten und persönlichen Kontakt zu einem/einer Mitarbeiter*in des pme Familienservice. In akuten Situationen stehen heute rund um die Uhr (24/7) die unterschiedlichsten Fachberater*innen für eine Sofortberatung bereit", erklärt Benz. Mit dem Serviceportal "Mein Familienservice" stellt der pme Familienservice zusätzlich eine zeit- und ortsunabhängige Zugriffsmöglichkeit auf alle Unterstützungsangebote sicher. pme-Kunden können hier ebenfalls persönlich über den Chat mit den Mitarbeiter*innen der Servicehotline Kontakt aufnehmen.