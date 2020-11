Vor kurzem galt die Bayer-Aktie noch als großer Hoffnungsträger auf dem Aktienmarkt. Nachdem die Aktie bis knapp an die Marke von 40 Euro abgestürzt war, hatte man eigentlich ein tolles Comeback bis an die 50-Euro-Hürde feiern können. Doch an die Erfolge kann die Aktie momentan nicht mehr anknüpfen. Die Anlegerstimmung sinkt wieder und die Aktionäre bringen ihr Geld in Sicherheit!

Allerdings sollte man sich nicht allzu große Sorgen machen. Die Bayer AG hat bewiesen, dass sie eine sehr krisenfeste Aktie besitzt. Der aktuelle Verlauf ist nur eine negative Tendenz, die schnell wieder beseitigt wird. Auch wenn es heute mal wieder drastische Abzüge beim Kurswert zu verkraften gibt. Diese liegen bei einem Minus von 1,84 Prozent und somit 0,91 Euro. Neuer Kurswert: 48,60 Euro!

Fazit: Sind das bei Bayer jetzt Kaufkurse oder geht es weiter runter? Lesen Sie unbedingt unsere umfassende Analyse. Einfach hier kostenlos anfordern.