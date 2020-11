Bewerber mit Startpunkt "Google": besonders jungSchon mehr als jeder zehnte Bewerber (10,5%) startet heute seine Jobsuche aufGoogle. Damit gehört dieser Startpunkt nach Online-Jobbörsen (41,9%), derKarrierewebsite (25,6%) und Businessnetzwerken wie Xing oder LinkedIn (12,8%) zuden vier häufigsten Einstiegen in die Bewerbung.Google-Bewerber sind mitdurchschnittlich 29,1 Jahren deutlich jünger als zum Beispiel Bewerber, die übereine Online-Jobbörse in den Prozess einsteigen. Deren Durchschnittsalter liegtbei 35 Jahren.Google Jobs-Einträge und Anzeigen schlagen sonstige organische TrefferWelche Treffer machen bei Suchanfragen von Bewerbern mit Startpunkt Google dasRennen?Dazu wurden den Umfrageteilnehmern drei verschiedene Screenshots vonmöglichen Suchtreffern für den "passenden Job" gezeigt. Am häufigsten geklicktwurde das Beispiel, in dem der Treffer in der ersten Position im GoogleJobs-Kasten stand (41,2%). Auf dem zweiten Platz landete mit 32,5% eineGoogle-Anzeige auf der ersten Position. Etwas abgeschlagen mit 26,2% bliebdagegen der organische Treffer mit "passenden Jobs" einer Jobbörse unterhalb desGoogle Job-Kastens.Besondere UngeduldAuch Google-Bewerber vertrauen Stellenanzeigen. Wenn die Annoncen "allerelevanten Informationen" enthalten, würden sich 66,6% von ihnen direktbewerben, ohne nach weiteren Informationen zu recherchieren. 80,5% derGoogle-Bewerber würden sich eher auf eine Stellenanzeige bewerben, wenn dieseintegrierte Arbeitgeber-Bewertungen enthält. Bewerber, die über Google in dieCandidate Journey einsteigen, sind insgesamt deutlich ungeduldiger als solchemit anderen Startpunkten. 62,3% von ihnen möchten aktuell maximal 10 Minutenoder weniger für die Eingabe von Daten in ein Online-Bewerbungsformularaufwenden. Bei Bewerbern, die über die Karrierewebsite einsteigen, sind es53,6%.Aktiv werden im Recruiting-SEO und -SEAGerade bei Google sollten Arbeitgeber den aktuell noch relativ niedrigenGesamtanteil an Bewerbern nicht zum Anlass nehmen, Job-SEO und -SEA zuvernachlässigen. "Denn erstens ist Google für den Arbeitgeber-Backgroundchecknach wie vor essenziell. Und zweitens nutzen vor allem junge Zielgruppen diesenStartpunkt, deren Gewohnheiten werden in absehbarer Zeit deutlich mehr Einflussauf die Bewerbungsgewohnheiten nehmen," sagt Mathias Heese, Geschäftsführer vonsoftgarden: Dabei seien im Recruitingkontext sowohl Maßnahmen derSuchmaschinenoptimierung (SEO) als auch des -marketing (SEA) gefragt, sagtHeese. Und noch einen Aspekt gelte es zu beachten: Google liebtBewertungs-Content. "Arbeitgeber, die den Faktor Bewertungen aktiv managen,verschaffen sich auch beim Thema Recruiting-SEO einen Ausgangsvorteil", soHeese.Alle drei Teile der "Candidate Experience 2020"-Umfrage sind unterhttp://www.softgarden.de/studien zum kostenlosen Download verfügbar.Pressekontakt:softgarden e-recruiting GmbHHead of CommunicationsSaphir SchiwietzTauentzienstraße 1410789 BerlinTelefon: 030 884 940 446E-Mail: Saphir.Schiwietz ( ) softgarden.dehttp://www.softgarden.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/100361/4777536OTS: softgarden