Plume erwirbt Netzwerk- und Sicherheits-Intelligence-Spezialist Walleye Networks

Die Übernahme erweitert Plumes Know-how in wichtigen Bereichen wie derDNS-Infrastruktur (Domain Name System), der Erkennung verteilterDenial-of-Service (DDoS), der Erkennung von Netzwerk-Verhaltensanomalien(Network Behavior Anomaly Detection, NBAD), dem Application PerformanceManagement (APM), der Datenschutzanalyse und -verwaltung sowie dem intelligentenEdge-Processing im großen Maßstab."Granulare Netzwerkintelligenz ist ein Eckpfeiler des sicheren Smart Homes",erklärte Fahri Diner, Mitbegründer und CEO von Plume. "Walleye Networksermöglicht mit den robustesten und tiefgreifendsten datengesteuertenSicherheitslösungen, die heute auf dem Markt erhältlich sind, einenunvergleichlichen Einblick - und alle Lösungen wurden entwickelt, um denhöchsten Ansprüchen an den Datenschutz gerecht zu werden. Wir freuen uns sehr,Derek und seine extrem talentierten Mitarbeiter bei Plume willkommen zu heißen,zusammen mit ihrer neuartigen Technologie und ihrem fundierten Fachwissen."Die fortschrittlichen Netzwerk- und Sicherheits-Intelligence-Lösungen vonWalleye Networks laufen auf OpenSync(TM), dem am schnellsten wachsendeOpen-Source-Framework für Smart Homes. OpenSync, das im Mittelpunkt der Lösungen