Midpoint bietet im Vereinigten Königreich virtuelle IBANS an

London, Vereinigtes Königreich (30. November 2020) – Midpoint Holdings Ltd. (TSXV: MPT) („Midpoint“ oder das „Unternehmen“) freut sich, die Ausgabe von virtuellen internationalen Bankkontonummern („virtuelle IBANs“) bekannt zu geben. Die Kunden können nun dank Midpoint in nur 15 Minuten sowohl virtuelle IBAN-Geschäftskonten als auch virtuelle IBAN-Privatkonten eröffnen.

Das Unternehmen plant, die virtuellen IBANs für alle bestehenden Kunden kostenlos freizuschalten. Zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung betreut Midpoint über mehr als 3.000 Kunden in über 50 Ländern.

„Der Hauptvorteil besteht darin, dass sowohl Unternehmen als auch Privatpersonen über eine ganze Reihe von virtuellen IBANs verfügen können und die an sie getätigten Zahlungen auf dasselbe Hauptkonto umgeleitet werden. Damit wird der Effekt mehrerer Bankkonten nachgeahmt, die Bankgebühren und die mühsame Kontenverwaltung entfallen aber“, erläutert Betriebsdirektor Hertz Zhang.

Virtuelle IBANs können rasch und in großen Mengen generiert werden. „Rechtskanzleien haben so die Möglichkeit, jedem ihrer Klienten einmalige Treuhandkonten mit deren Namen (eindeutige virtuelle IBANs) anzubieten. Damit könnte man das Abschlussprozedere bei Privatplatzierungen deutlich kostengünstiger und rationeller gestalten. Vermieter können jedem ihrer Mieter eine eindeutige virtuelle IBAN für die elektronische Überweisung ihrer Mietzahlungen zuweisen; Bildungseinrichtungen können jedem Studenten ein Namenskonto für die Entrichtung der Studiengebühren einrichten; und Unternehmen, wie z.B. Lieferanten, können für jeden Kunden ein einmaliges virtuelles IBAN-Konto eröffnen“, meint David Wong, CEO von Midpoint. „Es ist in etwa so, als hätte man alle Vorteile getrennter Konten mit der gleichen Flexibilität eines Sammel- oder Gemeinschaftskontos – sozusagen das Beste aus beiden Welten“, fügt er hinzu.

„Mit End-to-End-Transparenz und der getrennten Verwaltung von Finanzmitteln helfen virtuelle IBANs den Unternehmen dabei, die geltenden AML-Auflagen (Anti-Geldwäsche) und KYC-Vorschriften (Know Your Customer) einzuhalten“, so Zhang weiter.

Virtuelle IBANs durchbrechen die Bürokratie, die mit der Einrichtung eines Kontos bei einem herkömmlichen Bankinstitut verbunden ist. Wie viele Unternehmen, die Auslandszahlungen tätigen, wissen, kann die Einrichtung eines Verrechnungskontos kompliziert und langwierig sein. Bei einer virtuellen IBAN auf einer Online-Plattform ist dies nicht der Fall. Bei einer virtuellen IBAN ist es zum Beispiel nicht erforderlich, dass eine Person den Wohnsitz oder ein Unternehmen den eingetragenen Firmensitz im selben Land hat wie die virtuellen IBAN-Konten.