Noch zu Beginn dieses Jahres hielt sich die Bank auf America-Aktie im Bereich von 35,72 US-Dollar auf, aber auch dieser Wert konnte sich dem Corona-Crash im Frühjahr nicht entziehen und setzte bis Mitte März auf ein Niveau von gerade einmal 17,95 US-Dollar zurück. Von dort aus hat sich der Wert wieder sichtlich erholt und konnte im Juni ein erstes markantes Verlaufshoch um 29,01 US-Dollar generieren. Im Spätsommer musste das Papier jedoch größere Gewinnmitnahmen verkraften, in diesem Monat trieben Käufer die Notierung jedoch wieder sichtlich voran und führten in der abgelaufenen Woche zu einem Test der Sommerhochs. An dieser Stelle dürfte sich nun der weitere mittelfristige Weg für die Bank auf America entscheiden, ein Blick auf die Charttechnik könnte wertvolle Hinweise auf den weiteren Verlauf liefern.

1-2-3 Erholung wahrscheinlich

Sollte sich die Bank of America über ihre Junihochs von 29,01 US-Dollar hinwegsetzen können, käme dies einem weiteren Kaufsignal gleich. Auf Sicht der nächsten Monate könnte das hierdurch freigesetzte Kurzpotenzial das Papier direkt in den Bereich von 31,91 US-Dollar weiter vorantreiben und sich entsprechend gut für ein Long-Investment anbieten. Als Zugvehikel kann hierzu beispielsweise das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA3G2J zum Einsatz kommen und birgt eine Rendite-Chance von bis zu 55 Prozent. Bei einem Ausbruchsversuch sollten sich Investoren auf stärkere Kursschwankungen einstellen. Fällt die Aktie dagegen unter ihre erste markante Unterstützung von 28,27 US-Dollar mindestens per Tagesschlusskurs zurück, werden weitere Abschläge in Richtung 27,06 US-Dollar sehr wahrscheinlich. Dadurch würden sich jedoch unweigerlich die Anzeichen auf ein Doppelhoch und weitere Abschläge in Richtung 25,90 US-Dollar verdichten.