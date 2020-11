Chemie und Pharma fordern mehr digitale Fitness / VCI zum Digitalgipfel der Bundesregierung

Frankfurt/Main (ots) - Die chemisch-pharmazeutische Industrie sieht in derDigitalisierung einen entscheidenden Treiber zu mehr Nachhaltigkeit inWirtschaft und Gesellschaft. Die Corona-Pandemie hat aus Sicht des Verbandes derChemischen Industrie (VCI) in aller Deutlichkeit gezeigt, wo Deutschland bei derDigitalisierung steht und wohin das Land zügig muss. WährendCorona-Testergebnisse teilweise noch per Fax verschickt werden, arbeiten vieleUnternehmen digital aus dem Homeoffice. "Deutschland braucht daher ein digitalesFitnessprogramm", sagt VCI-Hauptgeschäftsführer Wolfgang Große Entrup anlässlichdes heute beginnenden Digitalgipfels der Bundesregierung. Der Gipfel widmet sichunter anderem der Frage, wie Digitalisierung nachhaltiges Leben möglich machenkann.Große Entrup: "Mehr Tempo in der Digitalisierung führt zu einer nachhaltigerenGesellschaft und zu nachhaltigerem Wirtschaften. Digitalisierung undNachhaltigkeit greifen immer mehr ineinander. Deshalb steckt auch diechemisch-pharmazeutische Industrie mitten in der digitalen und zirkulärenTransformation." Der Paradigmenwechsel benötigt aber aus seiner Sicht ein nochstärkeres Bekenntnis der Bundesregierung zur Digitalisierung. "Die Glasfaser-und 5G-Netze müssen zügiger ausgebaut werden. Parallel dazu muss einleistungsfähiges Sicherheitsnetzwerk in Deutschland und Europa zwischenBehörden, Unternehmen und Forschung etabliert werden." Auch im Bildungsbereichmüsse mehr geschehen, um die dringend benötigten Datenspezialisten von morgenauszubilden, so der VCI-Hauptgeschäftsführer.In der chemisch-pharmazeutischen Industrie ist Digitalisierung schon langewichtiges Thema. Es reicht über die vernetzte Anlagensteuerung und digitaleAssistenten in der Forschung bis hin zu neuen, digitalen Geschäftsmodellen wiedem "Digital Farming". Hier gründen sich zum Beispiel neue Allianzen ausinnovativen Start-ups, Landmaschinenherstellern und Chemieunternehmen, um denEinsatz von Dünger und Pflanzenschutzmitteln mithilfe von Bildanalyse, Big Dataund künstlicher Intelligenz zu optimieren.Die Blockchain-Technologie wiederum ermöglicht die Nachverfolgbarkeit vonKunststoffen in der Wertschöpfungskette vom Produzenten über den Endverbraucherbis hin zum Recycling-Unternehmen. Hier gibt es vielversprechende Pilotprojekte,in denen Unternehmen der Branche eine aktive Rolle spielen.Über den VCIDer Verband der Chemischen Industrie (VCI) vertritt die wirtschaftspolitischenInteressen von über 1.700 deutschen Chemieunternehmen und deutschenTochterunternehmen ausländischer Konzerne gegenüber Politik, Behörden, anderenBereichen der Wirtschaft, der Wissenschaft und den Medien. 2019 setzte dieBranche über 198 Milliarden Euro um und beschäftigte rund 464.000 Mitarbeiter.Pressekontakt:VCI-Pressestelle:Telefon: 069 2556-1496E-Mail: presse@vci.dehttp://twitter.com/chemieverbandWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/12523/4777593OTS: Verband der Chemischen Industrie (VCI)