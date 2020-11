Schluss mit Zettelwirtschaft, Smombies und gefährlichen Lösemitteln / BG RCI prämiert tolle Ideen für mehr Arbeitssicherheit

Heidelberg (ots) - Der VISION ZERO Förderpreis der Berufsgenossenschaft Rohstoffe und chemische Industrie (BG RCI) wurde in diesem Jahr zum 22. Malverliehen. An dem Wettbewerb 2020 hatten sich deutschlandweit 447 Frauen undMänner mit 189 Beiträgen beteiligt. Für die besten Ideen für eine sichereArbeitswelt wurden 20 Preisträger aus fünf Unternehmen in fünf Kategorienausgezeichnet.Die Jury hatte auch in diesem Jahr wieder einmal die Qual der Wahl, aus fast 200Beiträgen die besten Ideen für mehr Sicherheit am Arbeitsplatz auszuwählen. FünfUnternehmen gingen schließlich als Sieger hervor: die Poly-Sel® TechnischeKunststoffe GmbH & Co. KG, Stadtlohn (Kategorie Sicherheitstechnik),Raumausstattermeister Harald Gerjets, Aurich (Kategorie Kleine undmittelständische Unternehmen), die himolla Polstermöbel GmbH, Taufkirchen/Vils(Kategorie Gesundheitsschutz), die Gesellschaft zur Aufbereitung von BaustoffenmbH, Emstek (Kategorie Organisation) sowie die BASF Digital Solutions GmbH,Ludwigshafen (Kategorie Auszubildende).

Seite 2 ► Seite 1 von 2

Die Förderpreise sind mit jeweils 10.000 Euro dotiert. Hinzu kommen zehnSonderpreise. Der Preis ist personengebunden und geht direkt an die innovativenKöpfe in den Unternehmen. Seit 1997 haben sich rund 14.000 Menschen aus 4.200Betrieben mit 7.000 Ideen an ihm beteiligt.Thomas Köhler, Hauptgeschäftsführer der BG RCI, zeigte sich vom Einfallsreichtumder Mitgliedsunternehmen beeindruckt: "Unsere Arbeitswelt braucht kreativeMenschen wie die Preisträger, die die Dinge nicht als gegeben oderunveränderlich hinnehmen, sondern die Chancen für mehr Sicherheit und Gesundheiterkennen und entsprechend handeln." Die Ausgezeichneten haben einen wesentlichenBeitrag für die erfolgreiche Umsetzung der Präventionsstrategie "VISION ZERO.Null Unfälle - gesund arbeiten!" geleistet. Deren Ziel ist es, dass niemand beider Arbeit verletzt oder getötet wird.Aufgrund der Corona-Pandemie fällt die sonst übliche feierliche Preisübergabe imRahmen einer Festveranstaltung aus. Die Preise werden direkt in den Unternehmenübergeben.Kurzvorstellung der ausgezeichneten IdeenDer Förderpreis in der Kategorie Sicherheitstechnik geht an die Poly-Sel®Technische Kunststoffe GmbH & Co. KG in Stadtlohn. Christoph Braun, Hakan Yakinund Harun Yakin entwickelten eine Vorrichtung, die Arbeiten mit Formatkreissägensicherer macht. Runde, keil- und kegelförmige Werkstücke, die sich beim Sägenlösen und schwere Verletzungen verursachen können, werden damit sicher fixiert.Den Förderpreis in der Kategorie Kleine und mittelständische Unternehmen (KMU)erhielt Harald Gerjets aus Aurich. Der Raumausstattermeister entwickelte in