Nachdem Corestate Capital Holding am Freitag den nahezu kompletten Ausstieg der Ankeraktionäre Norbert Ketterer, Sandra Ketterer und Yannick Heller bekannt gegeben hatte, kommt nun der Name des neuen Ankeaktionärs: Die Vestigo Immobilien Investments Limited Partnership hat sich mit 9,9 Prozent an dem Immobilien-Unternehmen aus Luxemburg beteiligt. Zu welchen Preis Vestigo eingestiegen ist, ist offen.Der Wechsel im Aktionärskreis ...