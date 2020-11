Seite 2 ► Seite 1 von 2

Grundsätzlich muss jeder Anleger auf seine Aktiengewinne die Abgeltungssteuerzuzüglich Solidaritätszuschlag und gegebenenfalls Kirchensteuer zahlen. Das sindin Deutschland üblicherweise zwischen 26,38 Prozent und 27,99 Prozent Steuern -je nachdem, ob der Anleger Mitglied einer Kirche ist und in welchem Bundeslander lebt.Immerhin steht Anlegern ein Freibetrag zu: Singles dürfen Aktiengewinne bis zueiner Höhe von 801 Euro steuerfrei behalten und Verheiratete den doppeltenBetrag, also 1.602 Euro. Dafür sollte jeder Anleger seinem Kreditinstitut einensogenannten Freistellungsauftrag eingeräumt haben. Ansonsten werden die Steuernzunächst abgezogen, können aber über die Steuererklärung wieder zurückgeholtwerden.Gewinn oder Verlust berechnenNur auf Aktiengewinne sind Steuern fällig. Ein Gewinn entsteht, wenn eine Aktiezu einem höheren Kurs verkauft wird, als sie ursprünglich gekostet hat. MachenAnleger mit ihren Aktien Gewinn, müssen sie sich um die Besteuerung nicht selbstkümmern. Das übernimmt das Kreditinstitut und verrechnet direkt Gewinne undVerluste, so dass Anleger nur auf die Differenz Steuern zahlen müssen.Bei Verlusten ist der Verkaufskurs niedriger als der Kaufkurs. Und in manchenFällen muss der Anleger selbst tätig werden, um Steuern zu sparen. Doch zunächstdie Berechnung für den Gewinn oder Verlust bei einem Aktienverkauf:Verkaufserlös der Aktie- minus Veräußerungskosten (wie Bankspesen)- minus Anschaffungskosten- minus Anschaffungsnebenkosten (wie Bearbeitungsgebühren)= Veräußerungsgewinn oder -verlust der AktieVerlust: Aktien mit Aktien verrechnenHat ein Anleger seine Aktien mit Verlust verkauft, kann er dieVeräußerungsverluste mit Gewinnen aus anderen Aktienverkäufen verrechnen -allerdings ausschließlich mit anderen Aktien, nicht mit Dividenden oder Zinsen.Dieses Vorgehen nennt sich "horizontaler Verlustausgleich", da Verluste nurinnerhalb derselben Einkunftsart ausgeglichen werden dürfen.