Hinweis: Interessierte Professionelle Anleger und geeignete Gegenparteien können sich unter www.hbroen.nl umfangreich über die Anleiheemission und das Projekt Koningsbosch informieren.

Projekt Koningsbosch

Die Anleihemittel sollen für das ambitionierte und außergewöhnliche Projekt Koningsbosch (nahe Maastricht) verwendet werden. Das Projekt mit mehr als 54.000 Quadratmetern Grundfläche umfasst 3 Teilprojekte. 1.) Den Umbau des bekannten gleichnamigen historischen Klosters in ein modernes 4 Sterne plus Boutique Hotel mit geplanter Eröffnung im Mai 2023 2.) Verkauf von 45 Villen als Entwicklungsgesamtkonzept ab 2021 3.) Verkauf einer Grundstücksfläche, auf der ein Supermarkt entstehen soll, in Q1/2021. Ein unwiderruflicher Bestimmungsplan für das komplette Areal liegt vor, das Projekt befindet sich in der Phase „Push to Start“.

Anleihen Finder Redaktion.

Foto: Henri Broen Holding B.V.

