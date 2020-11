Eine wirklich extrem heikle Situation für das Touristikunternehmen. Es ist wirklich ein stetiges Auf und Ab und man weiß nie, was als nächstes kommt. Alles in allem hat die Aktie allerdings den Schwung der vorübergehenden Coronakrise mitnehmen können und schöpft Hoffnung. Sobald das Reisen wieder leichter wird und die Hürden geringer werden, wird es auch für TUI wieder bergauf gehen.

Die Frage ist nur, wie lange das noch dauern wird. Allerdings sollte man TUI als Unternehmen nicht gänzlich in Gefahr sehen, denn zur Not erhält man ja bekanntlich riesige Kredite aus der Politik. TUI ist also insgesamt ein krisenfestes Unternehmen mit einer Aktie, die bald wieder durch die Decke gehen könnte. Auch wenn die Verluste heute mit 1,90 Prozent und 0,11 Euro enorm sind. Der Kurs liegt nur noch bei 5,67 Euro!

Fazit: Kann TUI sich nochmal berappeln? Es sieht sehr schlecht aus für den deutschen Touristikkonzern. Wir haben die Kurstafel analysiert. Was dabei herauskommt, sehen Sie hier.