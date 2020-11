Washington 30.11.2020 - Die Spannung vor einer Abstimmung über die Legalisierung von Cannabis in den USA steigt. In dieser Woche könnte das Repräsentantenhaus darüber abstimmen. Der Weg zu greifbaren Fortschritten ist aber noch lang.



Im Vorfeld der Präsidentschaftswahlen in den USA wurde im Repräsentantenhaus ein Gesetz zur möglichen Legalisierung von Cannabis besprochen. Von einer Abstimmung sah man damals jedoch ab, da man befürchtete, die falschen Prioritäten in einer Pandemie zu setzen. Stattdessen haben sich die Demokraten bemüht, ein weiteres Stimuluspaket zu verabschieden, das jedoch von den Republikanern blockiert wurde.





In dieser Woche ist nun die verschobene Abstimmung geplant, die, so ein Bericht des Congressional Research Service, die gesetzgeberische Lücke zwischen Bundesstaaten und Washington D.C. schließen würde. Wie die Autoren schreiben, würde der MORE Act ein Umfeld schaffen, in dem die Gesetzgebung auf Bundesebene progressiver wäre als in einzelnen Bundesstaaten. Diese wären dann in der Lage, die Strafverfolgung bei Cannabis fortzusetzen, ohne dass es dafür eine Grundlage auf ebene des Bundes gäbe.Gleichzeitig könnten die Bundesstaaten mit der Gesetzgebung zu Cannabis experimentieren und nach Wegen zu einem besseren Umgang suchen.In der aktuellen Fassung, die bereits seit zwei Jahren vorliegt, sollen Vorstrafen im Zusammenhang mit Cannabis gelöscht, Cannabis neu eingestuft und eine Umsatzsteuer von fünf Prozent erhoben werden. Communities, die bisher besonders hart von der Strafverfolgung betroffen sind, sollen mit den Geldern entschädigt werden. Allein dies ist für die Republikaner ein rotes Tuch.Das Repräsentantenhaus könnte bereits am Mittwoch über das Gesetz abstimmen. Ein Erfolg gilt als wahrscheinlich. Dann würde das Gesetz aber im Senat hängenbleiben. Der dortige Mehrheitsführer Mitch McConnell von den Republikanern hat in den letzten Jahren etliche Gesetzesvorhaben aus dem Repräsentantenhaus liegen gelassen. Und selbst wenn es zu einer erfolgreichen Abstimmung kommt, so gilt ein Erfolg angesichts der Mehrheit der Republikaner als unwahrscheinlich.Ein Erfolg im Repräsentantenhaus dürfte dennoch als Signal an den nächsten US-Präsidenten Biden gewertet werden, sich des Themas anzunehmen. Seine Vizepräsidentin Kamala Harris hat bei dem Thema ein Mitspracherecht verlangt und äußerte sich zuletzt progressiver.Viel wird vom Ausgang der Runoff-Elections am 5. Januar in Georgia abhängen. Die Demokraten haben die Chance, im Senat ein Patt herzustellen. 