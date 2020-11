Filo Mining startet Handel an der OTCQX in den USA

30. NOVEMBER 2020: Filo Mining Corp. (TSXV: FIL)(Nasdaq First North Growth Market: FIL) (OTCQX: FLMMF) ("Filo Mining", oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/filo-mining-cor ... ) freut sich bekannt zu geben, dass es sich für den Handel am OTCQX Best Market, einem erstklassigen öffentlichen Markt in den Vereinigten Staaten, qualifiziert hat und seine Stammaktien nun an der OTCQX unter dem aktuellen Handelssymbol "FLMMF" gehandelt werden. Filo Mining wird weiterhin an der TSXV in Kanada als Primärnotierung und am Nasdaq First North Growth Market in Stockholm unter dem Symbol "FIL" gehandelt.