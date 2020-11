Berlin (ots) - Welt-Aids-Tag 2020: Über 100 Arbeitgeber_innen haben bei

#positivarbeiten unterschrieben. Am 1.12. startet die Initiative der Deutschen

Aidshilfe auch in den USA, Kanada, Österreich und Tschechien.

Unterzeichungsevent mit Jens Spahn, Claudia Roth, HIV-positiven

Arbeitnehmer_innen und vielen anderen online



Menschen mit HIV sind Kolleg_innen wie alle anderen. Diese Aussage haben

anlässlich des Welt-Aids-Tages am 1.12.2020 Bundesgesundheitsminister Jens

Spahn, Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, der

Staatssekretär im Bundesministerium für Arbeit und Soziales Björn Böhning sowie

Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth unterschrieben. Es ist die zentrale

Botschaft der Arbeitgeber_innen-Deklaration #positivarbeiten der Deutschen

Aidshilfe - einer Initiative gegen Diskriminierung von Menschen mit HIV im

die Aktion mit IBM und SAP ins Leben gerufen hat Neu dabei sind unter anderem

auch die Bundesärztekammer, die Bundeszahnärztekammer, der Deutsche Pflegerat

sowie

sich aktiv für "Respekt und Selbstverständlichkeit" in der täglichen

Zusammenarbeit mit HIV-positiven Kolleg_innen einzusetzen und sagen unter

anderem zu, bei betrieblichen medizinischen Untersuchungen auf HIV-Tests zu

verzichten.



HIV-positive Menschen können arbeiten wie alle anderen



Menschen mit HIV können heute dank hoch effektiver Medikamente leben und

arbeiten wie alle anderen Menschen. Ihnen steht jeder Beruf offen. Im

Arbeitsalltag besteht kein Risiko einer HIV-Übertragung, unter Therapie ist HIV

überhaupt nicht mehr übertragbar. HIV-positive Menschen sind genauso

leistungsfähig wie andere und auch nicht häufiger krank.



Da der HIV-Status für die Arbeit unerheblich ist, sind auch HIV-Tests in

betrieblichen Untersuchungen nicht zulässig. Trotzdem gehören sie in einigen

Unternehmen - vor allem im Gesundheitswesen - noch immer zur

Einstellungsuntersuchung.



Silke Klumb, Geschäftsführerin der Deutschen Aidshilfe, erklärt in einem

Online-Event der Aktion #positivarbeiten zum Welt-Aids-Tag:



"HIV spielt heute im Arbeitsleben keine Rolle. Faktisch erleben HIV-positive

Menschen aber immer noch Diskriminierung, Vorurteile und Zurückweisung. Damit

muss Schluss sein! Die Unterzeichnenden setzen ein wichtiges Signal und gehen

mit gutem Beispiel voran. Durch gelebte Offenheit machen sie deutlich:

Berührungsängste gegenüber Menschen mit HIV sind vollkommen unnötig. Respekt und

Offenheit sind gut für Menschen mit und ohne HIV, denn sie schaffen ein Seite 2 ► Seite 1 von 3



