Bild: Süleyman Daral von SeedCom Capital Management Holding Limited im Interview

Was ist das Kerngeschäft von Crea Union, bzw. der SeedCom Capital Management Holding?

Süleyman Daral:Wir fördern den Vertrieb durch Beratung, Marketingkonzepte und insbesondere durch innovative Softwares. Die größte Erfahrung haben wir mit Direktvertrieben, Finanzvertrieben (Struktur & Retail) und der Bildungsbranche.

Seit 2006 sind wir mit unseren Dienstleistungen auf dem europäischen Markt und konnten bisher mehr als eine Million User erreichen, die unsere Softwarelösungen nutzen. Wir haben derzeit knapp 30 Mitarbeiter und arbeiten zentral aus Bielefeld. Unsere gesamten Angebote und Dienste haben wir in einzelne Firmen innerhalb der eigenen Firmengruppe aufgeteilt, sodass jede Unit sich gezielt auf die jeweilige Hauptleistung konzentrieren kann.

Das Technikteam wird von Rainer Matla geführt, mein Team fokussiert Consulting, Vertrieb & Marketing.

Unsere Leistungen für den Direktvertrieb machen derzeit noch den größeren Wirkungsbereich aus. Was derzeit richtig an Fahrt gewinnt, ist die Bildungs- und Finanzbranche. Hier haben wir Lösungen für die größten „Probleme“ unserer Kunden entwickeln können. Natürlich geht es in der Finanzbranche vornehmlich um Kundengewinnung und Kundenbindung, wobei es in der Bildungsbranche tendenziell eher darum geht, den Aufwand zu reduzieren, wirkungsvoller zu werden und technische Innovationen für alle Experten zugänglich zu machen.



Was raten Sie Unternehmen, die ihre Vertriebsstrukturen optimieren wollen?

Süleyman Daral: Wichtig ist es, ganz klare Ziele zu setzen, neue und digitale Wege zu nutzen und das Motiv der Optimierung in den Vordergrund zu stellen. Das „WARUM“ ist entscheidend und wirkt wie ein Anker.

Zudem ist es extrem wichtig, die Beteiligten klar und verbindlich einzubinden, damit alle nachfolgenden Prozesse und Entscheidungen nicht mehr in Frage gestellt werden. Was hierbei leider häufig auch vergessen wird, ist die „richtige“ Auswahl der Beteiligten, wenn es um Teilprozesse geht, die bspw. von Workgroups bearbeitet werden. Zudem rate ich, den Dienstleister so früh wie nur möglich einzubinden.



Welche innovativen Lösungen bieten Sie Ihren Kunden an, Herr Daral?

Süleyman Daral: Prinzipiell geht es bei uns, innerhalb der gesamten SeedCom C.M. Holding Firmengruppe, nur um eine zentrale Mission, Vertriebsförderung. Wir fördern den Vertrieb durch Beratung, Marketingkonzepte und spezielle Software-Lösungen:

Als Erstes wäre da onPartner, die All-in-one-Software für Direktvertriebe und Multi-Level-/Network Marketing Firmen. Die gesamte Software ist komplett online und die derzeit modernste Lösung auf dem Markt. Wir haben diese Lösung in 14 Jahren zum vierten Mal komplett neu gebaut und liefern hier die neuste Technik mit zeitgemäßen Ansichten und KPI´s.