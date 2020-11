SFC Energy meldet einen Auftrag zur Lieferung von 48 EFOY Pro Direktmethanol-Brennstoffzellen-Systemen. Bestimmt sind die Systeme, die über SFCs Kooperationspartner Beijing Green Century Technology Co., Ltd. bestellt wurden, für ein chinesisches Windindustrie-Unternehmen. Zum konkreten Auftragsvolumen machen die Süddeutschen am Montag keine Angaben.„Bereits im vergangenen Jahr orderte der Kunde EFOY Pro ...