AMÖ-Spediteure trotzen Corona-Krise auch weiterhin! (FOTO)

Hattersheim/Main (ots) - Die rund 800 Mitgliedsunternehmen der AMÖ müssen schon

aufgrund ihrer Spezialtätigkeit täglich improvisieren und können mit Krisen

umgehen. In der aktuellen Corona-Pandemie zeigen sie einmal mehr ihre

Anpassungsfähigkeit und ihr Durchhaltevermögen. Das ist das Ergebnis einer

Folgebefragung, die der Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V.

durchgeführt hat.



Die Arbeitsplätze in den Möbelspeditionen in Deutschland sind und bleiben sicher

- jedenfalls in solchen, die im Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ)

e.V. und seinen Landesverbänden Mitglied sind. Wie eine erneute Umfrage der AMÖ

unter ihren rund 800 Mitgliedsunternehmen zeigt, wurde das Personal in neun von

zehn Unternehmen ohne Kündigungen weiterbeschäftigt. Nur bei drei Prozent der

befragten Mitgliedsunternehmen könnte es infolge der Corona-Krise zu

Entlassungen kommen.





Weil aufgrund der Kündigungsfristen unter anderem Wohnungswechsel nicht voreinem Virus haltmachen können, sind die Auftragsbücher gut gefüllt: FürPrivatumzüge von Selbstzahlern verzeichneten acht von zehn der Befragten keineoder nur mäßige Umsatzrückgänge. Im Segment Erstattungsumzüge stellten drei vonvier Befragte keine oder nur mäßige Umsatzeinbußen fest. Im Bereich derObjektumzüge sowie in der Neumöbellogistik lag die Quote bei noch rund zweiDrittel.Kurzarbeit ist im Gewerbe fast kein Thema: Weniger als jeder fünfteUmfrageteilnehmer gab an, im September und/oder Oktober 2020 Kurzarbeitergeldbeantragt zu haben, um die wichtigen Fachkräfte in den Unternehmen halten zukönnen.Möbelspeditionen stehen finanziell "auf gesunden Beinen"Damit setzen die in der AMÖ organisierten Möbelspediteure ein positives undverantwortungsvolles Zeichen an ihr Personal und stellen einmal mehr dieAnpassungsfähigkeit einer Branche unter Beweis, die schon zahlreiche Krisenerlebt und überstanden hat und mit ihren aktuellen Entscheidungen dieExistenzfähigkeit während und nach der Corona-Pandemie gesichert hat.Ein weiterer Beleg: Acht von zehn AMÖ-Betriebe hatten zum Zeitpunkt derBefragung bei der KfW keine Liquiditätshilfe beantragt bzw. planten dies auchnicht. Die Mehrheit der Umfrageteilnehmer macht auch von den Soforthilfen keinenGebrauch.Ebenso haben sich die Investitionsplanungen verbessert: Gaben in derErstbefragung noch vier von zehn AMÖ-Mitgliedsunternehmen an, bis zu 50 Prozentihrer geplanten Investitionen zurückstellen, lag der Anteil jetzt bei nur nocheinem Drittel. Zudem will laut aktueller Umfrage nur noch etwa jeder Fünfte diegeplanten Investitionen aus Gründen der Liquiditätssicherung und entstehenderFolgekosten sogar komplett zusammenstreichen.Als Resümee bleibt festzuhalten: AMÖ-Mitgliedsunternehmen weisen eine solideEigenkapitalausstattung vor und stehen trotz Corona-Krise auf einemvergleichsweise festen Fundament. Im Vergleich zur Umfrage im April 2020 äußernsich die Mitgliedsunternehmen im September auch insgesamt weitaus optimistischerzu den Auswirkungen der Corona-Pandemie.Verbraucher und gewerbliche Auftraggeber können sich gewiss sein, dass ihreAufträge heute wie in Zukunft gewohnt zuverlässig und professionell ausgeführtwerden, auch wenn angesichts der behördlichen Auflagen der Aufwand in einigenBereichen steigen wird.