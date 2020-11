MECOTEC Gruppe erweitert Angebot für Tiefst-Kühllösungen mit einer stationären und einer mobilen Lösung zur sicheren Lagerung der COVID-19 Impfstoffe bei bis zu -80 °C (FOTO)

Seite 2 ► Seite 1 von 2

"Diese Lösung ist auf sehr großes Interesse - vor allem im Ausland - gestoßen,wo bereits erste Verträge ausgehandelt wurden. Die heute vorgestellte stationäreContainerlösung ist eine Weiterentwicklung dieser bereits veröffentlichtenHybridlösung. Wir haben in den vergangenen Wochen sehr intensive Gespräche mitzahlreichen Logistik-Verantwortlichen geführt und hierbei eine große Nachfragean stationären Tiefst-Kühlhauslösungen festgestellt, der wir hiermitnachkommen", sagt Enrico Klauer, Geschäftsführer der MECOTEC GmbH. "Es freutuns, dass wir - auf Basis unserer über 20jährigen Erfahrung im Bereich derindustriellen Tiefst-Kühlung - flexible Lösungen anbieten können, die diekomplette Logistikkette, von der Tiefst-Kühlung des Impfstoffes, direkt nachseiner Herstellung, bis zur Entnahme am Verteilzentrum, abdecken.""Mit der von uns entwickelten aktiven Tiefst-Kühlhauslösung können über zweiMio. Impfdosen bei gleichbleibenden Temperaturen bis zu -80 °C gelagert werden.Dabei wird kein Trockeneis oder die Zugabe von Kühl-Akkus benötigt. Einemodulare Erweiterung der Lagerkapazität ist ebenfalls möglich", so Jan Hüneburg,Geschäftsführer der Industriesparte COOLANT in der MECOTEC Group. Die stationäreLagereinheit kann überall dort aufgebaut werden, wo der Impfstoff zur weiterenVerteilung gelagert werden soll, beispielsweise in einer Messehalle. DasKälteaggregat ist betriebsbereit in einem Maschinencontainer fürAußenaufstellung montiert und wird mit dem Kühlhaus über Rohleitungen verbunden.Das Tiefst-Kühlhaus kann auch außerhalb einer Halle mit einem Schutzdachaufgebaut werden.Das stationäre Tiefst-Kühlhauslager hat eine Nutzkapazität von über 2 Mio.Impfdosen, abhängig von der Art der Zwischenverpackungen. Die Stromversorgungerfolgt über 400 V. Im Arbeitsbereich für die Lageristen beträgt die Temperatur-20 °C, so dass das Arbeiten mit den gängigen Schutzvorschriften für