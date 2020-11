EnWave unterzeichnet zweiten Anlagenkaufvertrag mit Patata Torres um die REV Fertigungskapazität um 100kW zu erhöhen

Vancouver, B.C., 30. November 2020

Die EnWave Corporation (TSX-V:ENW | FSE:E4U) ("EnWave", oder das "Unternehmen" - https://www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/enwave-corp/ ) gab heute bekannt, dass sie ihren zweiten Gerätekaufvertrag mit Patatas Fritas Torres S.L. ("Patatas Torres"), einem führenden Snack-Hersteller in Spanien, unterzeichnet hat. Bei diesem Kauf handelt es sich um eine deutlich größere 100kW Strahlungsenergie-Vakuumanlage ("REV"), der den früheren Kauf eines 10kW REV Apparates von Patatas Torres ergänzt. Patatas Torres unterzeichnete im März 2020 mit EnWave eine kommerzielle Lizenz mit Lizenzgebühren für das Recht, in Spanien REV-getrocknete Käsesnacks herzustellen. Der Erwerb dieser größeren kontinuierlichen Vakuum-Mikrowellen-Verarbeitungslinie wird es Patatas Torres ermöglichen, sinnvoll zu wachsen und ihre erfolgreiche Entwicklung und Einführung ihres Portfolios von Premium-Käsesnacks unter der Marke "Just This!" im Inland zu nutzen.

Patatas Torres ist seit jeher ein führender Hersteller von Premium-Kartoffelchip-Produkten mit einem robusten internationalen und nationalen Vertrieb. Mit dieser sinnvollen Investition in die Technologie von REV hat sich Patatas Torres verpflichtet, sein Portfolio zu diversifizieren und mehrere gesunde Snack-Angebote aufzunehmen. Es ist geplant, mehrere Geschmacksrichtungen und Formate zu entwickeln, die unterschiedliche internationale Märkte ansprechen und die über das bestehende Vertriebsnetz von Patatas Torres exportiert werden können. Die geplante Lieferung und Inbetriebnahme der 100kW REV Maschinen ist für Mai 2021 geplant.

Über Patatas Fritas Torres S.L.

Patatas Fritas Torres ist ein katalanisches Familienunternehmen, das für seinen innovativen und unternehmerischen Ansatz bei der Entwicklung und Vermarktung von Premium-Snacks bekannt ist. Patatas Fritas Torres setzt sich für die Herstellung qualitativ hochwertiger Produkte ein, die gesund und schmackhaft sind, einen hohen Nährwert haben und den Verbrauchern gesundheitliche Vorteile bieten.

Patatas Fritas Torres wurde in Paris mit der XXI. Internationalen Lebensmittel- und Getränketrophäe sowie mit der XXVII. internationalen Trophäe für Qualität ausgezeichnet.

Für weitere Informationen über Patatas Fritas Torres besuchen Sie: www.patatastorres.com