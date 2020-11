DGAP-Ad-hoc: HAEMATO AG / Schlagwort(e): Personalie

HAEMATO AG: Erweiterung des Vorstands: Verstärkung der strategischen und operativen Umsetzung des Produktgeschäfts in der Haemato Gruppe



30.11.2020

Schönefeld, 30.11.2020 - Der Aufsichtsrat der HAEMATO AG hat in seiner heutigen Sitzung Herrn Patrick Brenske in den Vorstand der HAEMATO AG berufen.