30.11.2020 / 15:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

---------------------------------------------------------------------------

M1 Kliniken AG: Herr Patrick Brenske tritt in den Vorstand der HAEMATO AG ein. Forcierung des Produktgeschäfts als Kernaufgabe der Integration der Haemato-Gruppe in den M1 Kliniken AG - Konzern



Berlin, 30.11.2020 - Die M1 Kliniken AG gibt bekannt, dass mit heutigem Datum Herr Patrick Brenske in den Vorstand der HAEMATO AG eintritt. Gleichzeitig tritt Herr Brenske aus dem Vorstand der M1 Kliniken AG aus, die zukünftig durch Herrn Dr. Walter von Horstig als Alleinvorstand geführt wird. Herr Brenske steht der M1 weiterhin beratend zur Seite.

Vor seinem Eintritt in die M1 Kliniken AG war Herr Patrick Brenske bereits acht Jahre für die Haemato-Gruppe als Leiter Einkauf und Verkauf tätig und führte die Gruppe von einem Umsatz im kleinen einstelligen Millionenbereich in Richtung 300 Mio. Euro Umsatz pro Jahr. Die Erlangung der Herstellungserlaubnis nach § 13 AMG war dabei einer der wesentlichen Treiber des Produktgeschäftes bei der HAEMATO.



Mit der Teilübernahme der HAEMATO AG Mitte 2020 verfolgt die M1 Kliniken AG eine langfristige Strategie der Integration der gesamten Wertschöpfungskette und des Ausbaus des Produktgeschäftes. Hierdurch werden Wertschöpfungspotenziale - bei gleichzeitiger Sicherstellung der Qualität - nutzbar.



Über die M1 Kliniken AG



Die M1 Kliniken AG ist der führende Anbieter schönheitsmedizinischer Gesundheitsdienstleistungen in Deutschland. Im ästhetischen und chirurgischen Bereich bietet die Unternehmensgruppe Produkte und Dienstleistungen mit höchsten Qualitätsstandards an. Unter der Marke "M1 Med Beauty" werden derzeit an mehr als 35 Fachzentren schönheitsmedizinische Behandlungen angeboten. Dabei zählt die M1Schlossklinik für plastische und ästhetische Chirurgie in Berlin mit sechs Operationssälen und 35 Betten zu den größten und modernsten Einrichtungen dieser Art in Europa. Seit Ende 2018 treibt M1 die Internationalisierung voran und ist derzeit auch in Österreich, der Schweiz, den Niederlanden, England und Australien aktiv. Darüber hinaus vermarktet die Gruppe unter den Marken "M1 Select" und "M1 Aesthetics" hochwertige Produkte an Privatkunden sowie Ärzte, Apotheken und Großhändler.



Kontakt: M1 Kliniken AG

Grünauer Straße 5; D-12557 Berlin

T: +49 (0) 30 34 74 74 - 414

M: ir@m1-kliniken.de

W: www.m1-kliniken.de



---------------------------------------------------------------------------

30.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: M1 Kliniken AG

Grünauer Straße 5

12557 Berlin

Deutschland

Telefon: +49 (0)30 347 47 44 14

Fax: +49 (0)30 347 47 44 17

E-Mail: ir@m1-kliniken.de

Internet: https://www.m1-kliniken.de

ISIN: DE000A0STSQ8

WKN: A0STSQ

Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1151538



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1151538 30.11.2020 CET/CEST



°