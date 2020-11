Seite 2 ► Seite 1 von 2

Hannover (ots) - Frauen sind in der Startup-Szene noch immer eher die Ausnahme.hannoverimpuls will das ändern und lenkt den Blick auf die Rolle vonWagniskapital-Geberinnen. In einer Online-Veranstaltung konnten sichinteressierte Frauen Einblick verschaffen, welche Chancen und Effekte - nebender möglichen Rendite - ihr mögliches Invest als Business Angel in FemaleStartups für die gesamte Wirtschaft bereithält.Männer investieren immer noch eher in männliche Gründungsteams, die Ursachensind divers, aber wirtschaftliche Gründe lassen sich für die Bevorzugung nichtfestmachen. Sollten Gründerinnen also einfach auf weibliche Angel Investmentssetzen, um an die nach der Gründung besonders wichtige Finanzierungsquelle fürihr Unternehmen zu kommen? Da können die Teams bisher lange suchen. Es gibt inDeutschland kaum Frauen, die privates Kapital in Startups investieren. DerAnteil von Partnerinnen in deutschen Wagniskapital-Firmen (VC) liegt bei nurvier Prozent, wie etwa die Boston Consulting Group (BCG) ermittelt hat. Auch dieStudie #femalestartupsnds von Gründerinnen-Consult, die vom NiedersächsischenSozialministerium, vom Niedersächsischen Wirtschaftsministerium und mitEU-Mitteln finanziert wurde, kam nach der Befragung von 30Startup-Unternehmerinnen aus Niedersachsen zu einem Ungleichgewicht derGeschlechter bei Finanzierungen."Wer das Startup-Ökosystem diverser und gerechter gestalten will, mussInvestorinnen fördern. Denn sie sind der entscheidende Schlüssel, umGründerinnen zu mehr Kapital zu verhelfen und ihre Anzahl zu erhöhen", sagtDoris Petersen, Geschäftsführerin von hannoverimpuls. Deshalb hat hannoverimpulserstmals eine Veranstaltung für Investorinnen mit Expert*innen auf die Beinegestellt."Es gibt sie, die weiblichen Business Angels, die innovativen Startups mitKapital und unternehmerischem Know-how unter die Arme greifen", erläutert Dr.Ute Günther, Vorstand Business Angels Netzwerk Deutschland (BAND), "aber siesind viel zu wenige." BAND sieht den Anteil bei etwa sieben Prozent der rund10.000 deutschen Geschäftsengel. Um das zu durchbrechen, sprach sie aufEinladung von hannoverimpuls in einer Online-Veranstaltung darüber, wasInvestitionen in Startups ausmacht und welche Chancen und Risiken es gibt - undwie man aussichtsreiche Startups auswählt. Denn, so ihre Analyse: "Aufgrund desskizzierten ,Gender Bias' gibt es aktuell noch ein enormes Potenzial an gutenGeschäftsideen und ambitionierten Gründerinnen!"So ist es beispielsweise bezeichnend, dass innovative Gründungsprojekte vonFrauen, zu denen auch Femtech-Dienste gehören wie Apps zurSchwangerschaftsbegleitung oder Zykluskontrolle, die für die Hälfte der