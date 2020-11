Berlin (ots) - Das Deutsche Institut für Normung e.V. (DIN), die Deutsche

Kommission Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik in DIN und VDE (DKE)

und das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) haben heute auf dem

Digitalgipfel der Bundesregierung die Normungsroadmap KI der Öffentlichkeit

präsentiert. Die 236-seitige Roadmap gibt Handlungsempfehlungen für die Normung

und Standardisierung rund um Künstliche Intelligenz.



"Mit der Normungsroadmap KI setzen wir eine wesentliche Maßnahme der

KI-Strategie der Bundesregierung um. Normen und Standards sorgen für ein

nahtloses Zusammenarbeiten und Vertrauen in KI-Systeme und ebnen den Weg für `KI

- Made in Germany´", sagt Peter Altmaier, Bundesminister für Wirtschaft und

Energie.







sind das Ergebnis aus rund einem Jahr konzentrierter Arbeit: Seit Oktober 2019

haben 300 Fachleute aus Wirtschaft, Wissenschaft, öffentlicher Hand und

Zivilgesellschaft das Dokument gemeinsam entwickelt. Eine hochrangige

Steuerungsgruppe unter dem Vorsitz von Prof. Wolfgang Wahlster von der Plattform

Lernende Systeme hat die Erarbeitung koordiniert und begleitet. "Die

KI-Forschung in Deutschland gehört weltweit zur Spitze. Normen und Standards

ebnen den Weg, um aus den Ergebnissen innovative Produkte zu entwickeln, die zu

Exportschlagern unserer Wirtschaft werden können", erläutert Prof. Wahlster.



Die Umsetzung der Handlungsempfehlungen soll dazu beitragen, die deutsche

Wirtschaft und Wissenschaft im internationalen Wettbewerb der Künstlichen

Intelligenz zu stärken und innovationsfreundliche Bedingungen für diese

Technologie der Zukunft schaffen. Darüber hinaus raten die Experten zur

Initiierung eines nationalen Umsetzungsprogrammes "Trusted AI"

(Vertrauenswürdige Künstliche Intelligenz). Dadurch hätte Deutschland die

Chance, ein weltweit erstes KI-Zertifizierungsprogramm zu entwickeln.



Die Veröffentlichung der Ergebnisse der Normungsroadmap KI ist der Auftakt für

die nun anstehenden Arbeiten - Michael Teigeler, Geschäftsführer der DKE, freut

sich auf die kommenden Aufgaben: "Wir haben nun in zentralen Themenbereichen

einen umfassenden Überblick darüber, wo wir in der KI-Normung bereits gut

aufgestellt sind und wo wir noch ansetzen müssen. Jetzt gilt es, entlang der

Empfehlungen gemeinsam aktiv zu werden.



"Christoph Winterhalter, Vorsitzender des Vorstandes von DIN, spricht sich für

eine zügige Umsetzung aus: "Mit den Ergebnissen der Roadmap kann die

Normungsarbeit beginnen. Jetzt müssen wir die Handlungsempfehlungen zügig

umsetzen und konkrete Projekte auf den Weg bringen. Dazu laden wir interessierte

Fachleute ein, mitzuwirken und ihr Wissen in die Normung einzubringen."Die

Normungsroadmap KI wird künftig regelmäßig aktualisiert, um sich ändernde

Anforderungen zu berücksichtigen. Das Dokument ist auf

http://www.din.de/go/normungsroadmapki und http://www.dke.de/normungsroadmap-ki

kostenlos abrufbar.



Pressekontakt:



Julian Pinnig

Pressesprecher

DIN e. V.

Saatwinkler Damm 42/43

13627 Berlin

Telefon +49 30 2601-2812

E-Mail: mailto:julian.pinnig@din.de



Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/43950/4778038

OTS: DIN Deutsches Institut für Normung e.V.





