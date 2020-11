Seite 2 ► Seite 1 von 2

München (ots) -- Hohe Kaufpreise, große Effekte: Besonders Käufer in Großstädten könnenprofitieren- Sparchancen von rund 10.000 bis 20.000 Euro möglich- Interhyp: Sinkende Kaufnebenkosten können Finanzierung von WohneigentumerleichternDie im Mai vom Bundestag beschlossene Teilung der Maklerkosten tritt am 23.Dezember 2020 in Kraft. Das birgt Sparchancen beim Immobilienkauf und derFinanzierung, berichtet Interhyp, Deutschlands größter Vermittler für privateBaufinanzierungen. In Berlin, Brandenburg, Hamburg, Bremen und Hessen sowieteilweise auch in Niedersachsen haben Käufer die Maklercourtage schon längerüblicherweise komplett oder zu großen Teilen gezahlt. In Berlin machten dieMaklerkosten bis zu 7,14 Prozent des Kaufpreises aus. Aber auch in den anderenBundesländern könnte sich laut Interhyp ein Sparpotenzial ergeben. Vor allem instark nachgefragten Märkten, etwa in Großstädten, lagen die Käuferprovisionenzuletzt zum Teil auch höher. Die Kosten können durch eine hälftige Aufteilungauf Käufer und Verkäufer nun für den Käufer sinken. Dabei kommt es auch daraufan, was der Verkäufer bereit ist zu zahlen, wenn er den Makler beauftragt. Denndie Käuferprovision darf dann nicht höher sein als die Verkäuferprovision. "DieReduktion der Maklerkosten beim Kauf kann durchaus 10.000 Euro und mehrausmachen", sagt Mirjam Mohr, Vorständin für das Privatkundengeschäft beiInterhyp, und ergänzt: "Das kann die Finanzierung erleichtern. Wenn dieMaklerkosten sinken, ist mehr Eigenkapital für die Kaufpreiszahlung übrig.Immobilienkäufer benötigen weniger Kredit und erhalten dadurch mitunter auchbessere Zinsen für ihre Darlehen."Wie Berechnungen von Interhyp zeigen, können Käufer bei niedrigeren Nebenkostendeutlich sparen. Beispiel Berlin: Bisher waren bis zu 7,14 ProzentKäuferprovision üblich - beziehungsweise bei den bis Ende des Jahres reduziertenMehrwertsteuersätzen bis zu 6,96 Prozent. Bei einer Teilung wären es ab Januarvoraussichtlich 3,57 Prozent statt wieder 7,14 Prozent. Bei einemdurchschnittlichen Kaufpreis von rund 460.000 Euro in Berlin machen 3,57 Prozentweniger Provision rund 16.000 Euro mehr in der Kasse der Immobilienkäufer aus.In Hamburg reduzieren sich die Maklerkosten für Käufer laut Interhypvoraussichtlich um bis zu 3,125 Prozent. Das sind bei einem durchschnittlichenKaufpreis von 600.000 Euro fast 19.000 Euro. In Frankfurt sinken bei einerDurchschnittsimmobilie zum Preis von 650.000 Euro die Maklerkostenvoraussichtlich um bis zu 2,975 Prozent, also ebenfalls um rund 19.000 Euro.Theoretisch sind laut Interhyp auch noch niedrigere Provisionen möglich, etwa,wenn Verkäufern die hälftige Provision zu hoch ist. Handeln Verkäufer ihren