Neuer Themenfonds: Pictet Asset Management lanciert den "Pictet-Human"

Der Pictet-Human stellt als globale thematische Aktienstrategie die Dienstleistungen in den Mittelpunkt, die uns dabei helfen, uns an den demografischen und technologischen Wandel anzupassen, der unser Leben so grundlegend verändert hat, wie z.B. befristetes Arbeiten, eine immer spätere Familiengründung und eine höhere Lebenserwartung; zudem Online-Services in den Bereichen Unterhaltung, Sport oder Dating.

Alice de Lamaze, CFA, die für die Strategie verantwortliche Fondsmanagerin, erklärt: „Wir Menschen des 21. Jahrhunderts können ein gesünderes und längeres Leben führen und uns durch Lernen, Pflege und entsprechender Freizeitgestaltung geistig und körperlich fit halten. Dienstleistungen, die uns hierbei unterstützen, dürften Anlegern dank ihrer Geschäftsmodelle, die durch periodisch wiederkehrende und vorhersehbare Einnahmen gekennzeichnet sind, langfristig Chancen bieten. Letztendlich können sie uns dabei helfen, ein erfüllteres Leben zu führen.“ Zugleich wenden sich immer mehr Personen an private Unternehmen für Dienstleistungen, die von Bildung bis zu Gesundheitsversorgung reichen sowie an Firmen, die dem Wohl der Gemeinschaft dienen.