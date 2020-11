M&G baut Stewardship- und Nachhaltigkeitsteam unter Leitung von Rob Marshall auf

Zudem wird es die Größe und den Einfluss von M&G als globaler Vermögensverwalter und Asset Owner nutzen, um die Unternehmen, in die M&G investiert, zu einem Wechsel zu nachhaltigen Geschäftsmodellen zu bewegen. Dazu trägt auch das neue Climate Engagement Programm bei, das sich auf Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen konzentriert.

Das neue Stewardship- und Nachhaltigkeitsteam besteht aus 13 Anlageexperten. Es wird die Kompetenzen von M&G in den Bereichen Research, Politik, Evaluation, Integration und Reporting zu ökologischen, sozialen und Governance-Risiken und -Chancen in allen Anlageklassen weiter stärken.

Das Team wird außerdem als Kompetenzzentrum für das steigende Angebot an innovativen Impact-Lösungen für Kunden dienen, die mit ihrer Anlage eine konkrete positive Wirkung auf Umwelt und Gesellschaft anstreben. Ein Beispiel dafür ist der neue M&G (Lux) Climate Solutions Fund, der mit Investments in Unternehmen, die sich den Herausforderungen der Klimakrise stellen, attraktive Anlagerenditen erzielen will.