Nach der heutigen Jubelmeldung notiert die Moderna-Aktie auf Wochenbasis mit über 40 % im Plus. Aber wie weit müssen Anleger hier ins Risiko? Eindeutige Antworten von Ajder Veliev, Chefhändler und Gründer von Finment.

Derzeit wird unter uns Börsianern die Frage heiß diskutiert, wer denn jetzt das Rennen unter den Impfstoff-Aktien machen wird. Einer der Kandidaten ist Moderna.



Noch am heutigen Montag wolle der US-Biotechkonzern laut Reuters nach positiven Studienergebnissen mit seinem Corona-Impfstoff eine Notfallzulassung in den USA bei der US-amerikanischen Arzneimittelbehörde FDA und in der EU bei der Europäischen Arzneimittelbehörde-Agentur Ema beantragen.

Selbstentscheider-Anleger halten mal kurz inne und machen sich vor einem hektischen Investment in Moderna-Aktien schlau: Was hat Moderna wirklich drauf? Um Antworten zu finden, hilft ein Blick auf die finanziellen und makroökonomischen Daten des Unternehmens. Diese fördern Erkenntnisreiches an die Oberfläche.

Börsenexperte Ajder Veliev führt im neuen FinMent-Video gewohnt kompetent durch die Anlayse der Moderna-Aktie:

Autor: Christoph Morisse, wallstreet:online Zentralredaktion