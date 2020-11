Siegfried Russwurm zum neuen BDI-Präsidenten gewählt

Berlin (ots) -



- Dieter Kempf wird satzungsgemäß Vizepräsident



Die Mitgliederversammlung des Bundesverbands der Deutschen Industrie (BDI) hat

Siegfried Russwurm in geheimer Abstimmung ohne Gegenstimme zum BDI-Präsidenten

gewählt. Russwurm tritt am 1. Januar 2021 die Nachfolge von Dieter Kempf an,

dessen Amtszeit am 31. Dezember 2020 endet. Das teilte der BDI am Montag in

Berlin mit. Kempf wird nach Ablauf seiner Amtszeit satzungsgemäß Vizepräsident

des BDI.



"Ich werde meine ganze Kraft dafür einsetzen, dass die deutsche Industrie die

heftige Rezession möglichst rasch überwindet und ihre weltweite Spitzenstellung

im digitalen Wandel stärkt", sagte Russwurm. "Der durch Corona verschärfte

Strukturwandel der deutschen Industrie ist tiefgreifend. Nur eine starke und

international wettbewerbsfähige Industrie sichert Deutschlands

Zukunftsfähigkeit. Dabei ermöglicht sie Aufstiegschancen für jede und jeden

Einzelnen."







Industrieunternehmen Thyssenkrupp und Voith. Er war von 2008 bis 2017 Mitglied

des Vorstands der

Industriethemen, als Chief Technology Officer für Technik sowie für Healthcare

und für Personal. Zu seinen Regionalzuständigkeiten im Siemens-Konzern gehörten

unter anderem Europa, Afrika und der Mittlere Osten.



Siegfried Russwurm wurde im Juni 1963 geboren. Im Jahr 1988 schloss er sein

Studium der Fertigungstechnik an der Universität Erlangen-Nürnberg als

Diplom-Ingenieur ab, wo er anschließend am Lehrstuhl für Technische Mechanik

promovierte. Seit 2005 hält er dort Vorlesungen in Mechatronik, seit 2009 als

Honorarprofessor. Er ist verheiratet und hat zwei erwachsene Kinder.



Russwurm ist Mitglied des Präsidiums der Deutschen Akademie der

Technikwissenschaften (acatech) und des Vorstands der Deutsch-Schwedischen

Handelskammer. Er war Vorsitzender der Nordafrika-Mittelost-Initiative der

deutschen Wirtschaft (NMI) unter dem Dach des BDI, Vorsitzender der Plattform

Industrie 4.0 einiger BDI-Mitgliedsverbände sowie engerer Vorstand des

BDI-Mitgliedsverbands der Maschinen- und Anlagenbauer, VDMA. Als

Personalvorstand und Arbeitsdirektor von Siemens gehörte er von 2008 bis 2010

dem Präsidium der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) an.



Weitere Informationen und Bilder von Prof. Dr.-Ing. Siegfried Russwurm finden

Sie hier (https://bdi.eu/der-bdi/organisation/praesidium/siegfried-russwurm/) .



BDI-Präsidium und -Vorstand wählten zudem das BDI-Präsidium für die Amtszeit

2021/22. Das BDI-Präsidium besteht ab 1. Januar aus folgenden Personen:



BDI-Präsident 2021/22 Seite 2 ► Seite 1 von 3



