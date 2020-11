DGAP-News: Markus Hill / Schlagwort(e): Fonds/Research Update

www.fondsboutiquen.de - Fondsboutiquen, Family Offices, Think Tanks, Real Assets, Asset Management Consultants, Investor Relations, Frankfurt (INTERVIEWS & KOMMENTAR -Lansdowne Partners Austria GmbH, FAROS Fiduciary Management AG, Ampega Investment GmbH)



30.11.2020 / 17:05

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Family Offices, Think Tanks, Ökonomie & "Manias, Panics, and Crashes" (Interview - Martin Friedrich, Lansdowne Partners Austria GmbH)