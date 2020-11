Henri Broen Kloster-Projekt geht in weitere Verlängerung Nachrichtenquelle: 4investors | 30.11.2020, 14:04 | 7 | 0 | 0 30.11.2020, 14:04 |



Am Mittag kommt die Mitteilung, dass die Zeichnungsfrist erneut verlängert wird. Bis zum 16. Dezember haben Anleger demnach noch die Möglichkeit, das Papier der Holding zu ...



Weiterlesen auf 4investors.de Eigentlich sollten Investoren die Premierenanleihe von Henri Broen von Ende Oktober an bis zum 6. November zeichnen können. Dann wurde die Zeichnungsfrist bis zum 30. November verlängert. Dies deutete an, dass das Interesse an dem Papier nicht zu hoch ist.Am Mittag kommt die Mitteilung, dass die Zeichnungsfrist erneut verlängert wird. Bis zum 16. Dezember haben Anleger demnach noch die Möglichkeit, das Papier der Holding zu ... Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer