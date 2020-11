Der Aktienfinder-Adventskalender – 72 x Aktienfinder kostenlos Gastautor: Aktienfinder.Net | 30.11.2020, 17:01 | 60 | 0 | 0 30.11.2020, 17:01 | Foto: Aktienfinder.net Bald ist Weihnachten. Und wir feiern die vorweihnachtliche Zeit mit einem großen Gewinnspiel. Vom ersten bis zum 24ten Dezember gibt es 72 Vollmitgliedschaften im Wert von über 1.500 Euro gewinnen! Das ist unser Dankeschön an die Aktienfinder-Community. Ihr habt dieses Jahr zu dem bislang erfolgreichsten Jahr in unserer vierjährigen Unternehmensgeschichte gemacht. Von Januar bis Ende November hat sich die Anzahl unserer Mitglieder von 20.000 auf 45.000 mehr als verdoppelt! Aktienfinder.Net ist zur Anlaufstelle von monatlich über 100.000 Besuchern geworden, die nach Qualitätsaktien suchen, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Der Aktienfinder erleichtert diese Suche ungemein. Um den Aktienfinder herum haben wir weitere Tools wie beispielsweise den Dividenden-Kalender gebaut, der kostenlos verfügbar ist. Weitere Highlights sind das Verzeichnis frei zugänglicher Aktienanalysen der Finanzcommunity sowie unsere eigenen Aktienanalysen, die ebenfalls gratis zugänglich sind. Aktienfinder.Net ist so zu einer der gefragtesten Plattformen für langfristig orientierte Anleger geworden. Auch außerhalb unserer Webseite stecken wir zahlreiche Noch-Sparer mit unserer Begeisterung für die Aktie an. Wir analysieren für die über 30.000 Abonnenten des Aktienfinder YouTube-Kanals zahlreiche Wunschaktien und halten wöchentliche Livestreams ab, bei denen jeder Fragen stellen kann. Noch ausgiebiger wird in der Aktienfinder-Community auf Facebook über Aktien diskutiert, deren Anzahl Mitglieder sich innerhalb des noch laufenden Jahres auf 15.000 verdreifacht hat. Frisch angefangen hatten wir Ende letzten Jahres mit Instagram, wo wir nun kurz davor sind, die Marke von 20.000 Followern zu knacken. So gewinnst du eine Aktienfinder Vollmitgliedschaft Vom 01ten bis zum 24ten Dezember verlosen wir insgesamt 72 Vollmitgliedschaften. Jeden Tag gibt es drei Vollmitgliedschaften zu gewinnen, die wir parallel auf Facebook, Instagram und YouTube über einen Post verlosen. Für die Teilnahme bedarf es lediglich eines kurzen Kommentars sowie eines Likes unter dem jeweiligen Post. Hier unsere drei Kanäle, auf denen du die nächsten Tage und Wochen die Vollmitgliedschaften gewinnen kannst: Foto: Aktienfinder.net Foto: Aktienfinder.net Was ist, wenn ich bereits Vollmitglied bin? In diesem Fall werden deine gewonnen Tage Vollmitgliedschaft einfach an die bereits bestehenden Tage Vollmitgliedschaft hinten angehängt. Es geht kein Tag verloren. Seite 2 ► Seite 1 von 3



