GERRY WEBER veröffentlicht Quartalsmitteilung für

die ersten neun Monate 2020

- Positives Konzernergebnis im 3. Quartal

- Rohertragsmarge nach neun Monaten weiter verbessert

- Massiver Einfluss von COVID-19 auf Geschäftsentwicklung

- Konzernumsatz gibt auf EUR 227,1 Mio. (Vorjahr: EUR 367,5 Mio.) nach

- Umsatzerwartung für 2020 unverändert bei EUR 260 Mio. bis EUR 280 Mio.



Halle/Westfalen, 30. November 2020 - Die GERRY WEBER International AG hat heute ihre Quartalsmitteilung für die ersten neun Monate des Geschäftsjahrs 2020 vorgelegt. Die Quartalsmitteilung ist online zugänglich unter:

https://ir.gerryweber.com/websites/gerryweber/German/4200/quartalsberi ...

Die Geschäftsentwicklung der GERRY WEBER International AG (GERRY WEBER, GWI) stand in den ersten neun Monaten 2020 nach wie vor unter starkem Einfluss der weltweit grassierenden Coronavirus-Pandemie (COVID-19). Zur Eindämmung der Pandemie wurden nahezu alle Verkaufsflächen von GWI auf behördliche Anweisungen hin ab Mitte März 2020 geschlossen. Ab Mai 2020 waren sukzessive alle Geschäfte wieder geöffnet. Zwar lag die Kundenfrequenz wie erwartet geringer als vor Beginn von COVID-19, jedoch stiegen die Conversion Rate und die Umsätze per Kundin sowie die Erlöse im Online-Geschäft - ausgehend von jeweils geringen Niveaus.

Darüber hinaus ist eine Vergleichbarkeit der ersten neun Monate 2020 mit den ersten neun Monaten 2019 nur bedingt möglich, da sich GWI 2019 größtenteils zunächst in einem vorläufigen und ab dem 1. April 2019 in einem regulären Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befand. Das Verfahren wurde zum 31. Dezember 2019 erfolgreich beendet. Während und nach Abschluss des Verfahrens hat GWI ihr Geschäft deutlich restrukturiert, was zu einer Schließung von 205 selbst betriebenen Verkaufsflächen im In- und Ausland auf 593 Verkaufsflächen per 30. September 2020 (Stand 31. März 2019: 798) geführt hat. Im Vergleich zu Ende Juni 2020 wurden per Saldo fünf selbst betriebene Verkaufsflächen neueröffnet. Darüber hinaus hat sich die Zahl der von Partnern betriebenen Wholesale-Flächen im Zeitraum 31. März 2019 bis 30. September 2020 um 422 auf 2.015 verringert. Von den Flächenschließungen und -verlusten sind selbstverständlich die erzielten Umsatzerlöse im Berichtszeitraum massiv beeinflusst.