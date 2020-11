Gerry Weber International AG: Florian Frank zum Finanzvorstand / CFO bis Ende März 2024 bestellt

DGAP-News: Gerry Weber International AG / Schlagwort(e): Personalie

Halle/Westfalen, 30. November 2020 - Der Aufsichtsrat der GERRY WEBER International AG hat in seiner heutigen Sitzung Florian Frank (48) mit Wirkung vom 1. Januar 2021 zum Finanzvorstand / CFO (Chief Financial Officer) bestellt. Die Laufzeit der Bestellung läuft bis zum 31. März 2024. Florian Frank ist aktuell Chief Restructuring Officer (CRO) und Mitglied des Vorstands. Seine erste Bestellung zum Vorstand erfolgte bereits zum 2. Oktober 2018. In seiner Funktion als Finanzvorstand trägt Florian Frank weiterhin Verantwortung für die Bereiche Finanzen & Controlling, Personal, Outbound Logistik, IT, Corporate Sourcing, Capital Markets und Investor Relations.