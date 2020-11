Bevölkerungsrat und Duchesnay geben neue internationale Lizenzvereinbarung für ANNOVERA® bekannt

New York und Blainville, Québec (ots/PRNewswire) - Der Population Council und

Duchesnay geben heute eine exklusive Lizenzvereinbarung bekannt, mit der

ANNOVERA® (Vaginalsystem mit Segesteronacetat und Ethinylestradiol), das erste

und einzige Verhütungsmittel, über das die Frau die vollständige Kontrolle hat

und das bis zu einem Jahr vor einer ungewollten Schwangerschaft schützt, in

Kanada, Europa, Lateinamerika, Asien und anderen Regionen verfügbar ist. Diese

Vereinbarung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg, Frauen weltweit ein

Verhütungsmittel ihrer Wahl sowie Komfort und Kontrolle bei dessen Gebrauch zu

ermöglichen.



ANNOVERA ist das erste System einer neuen Klasse von Kontrazeptiva. Es handelt

sich um einen weichen, wiederverwendbaren, biegsamen Silikonring, der das

neuartige Gestagen Nestorone® (Segesteronacetat) mit einem gängigen Östrogen

(Ethinylestradiol) kombiniert, das von der Frau selbst eingeführt und wieder

entfernt werden kann. ANNOVERA hat im August 2018 die Zulassung der US-Behörde

für Lebens- und Arzneimittel (FDA) erhalten und steht ab jetzt Frauen in den USA

zur Verfügung.







Verhütungsmitteln führt dazu, dass zu viele Frauen, die eine Schwangerschaft

vermeiden möchten, Verhütungsmittel entweder nicht anwenden oder absetzen, was

zu mehr ungewollten Schwangerschaften und mehr Gesundheitsschädigungen führt",

so Jim Sailer (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2994477-1&h=2014358255&u=http

s%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2994477-1%26h%3D25935359

11%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.popcouncil.org%252Fresearch%252Fexpert%252Fjame

s-sailer%26a%3DJim%2BSailer&a=Jim+Sailer) , Vizepräsident und Geschäftsführer

des Center for Biomedical Research (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=2994477-

1&h=532527023&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2994

477-1%26h%3D3463924241%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.popcouncil.org%252Fcbr%26a%

3DCenter%2Bfor%2BBiomedical%2BResearch&a=Center+for+Biomedical+Research) beim

Population Council. "Dank dieses Abkommens kann ANNOVERA nun Frauen auf vier

Kontinenten angeboten werden - ein weiterer Schritt in die richtige Richtung, um

letztendlich sicherzustellen, dass Frauen auf der ganzen Welt über geeignete

Verhütungsmittel verfügen."



ANNOVERA wurde vom Population Council entwickelt und von wichtigen öffentlichen

und privaten Spendern aus der ganzen Welt unterstützt, darunter die

US-amerikanische Behörde der Vereinigten Staaten für Entwicklungszusammenarbeit

(USAID), das Netzwerk für empfängnisverhütende klinische Studien des Eunice

Kennedy Shriver Nationale Institut für Kindergesundheit und menschliche Seite 2 ► Seite 1 von 2



